Conmebol anuncia hora y día del debut de Nacional y Bucaramanga en Copa Libertadores

🟡 Calendario de Bucaramanga en Libertadores:



🏠 vs. Colo Colo. 1, abril - 19:30

✈️ vs. Racing. 10, abril - 17:00

🏠 vs. Fortaleza EC. 23, abril - 21:00

🏠 vs. Racing. 6, mayo - 17:00

✈️ vs. Fortaleza EC. 13, mayo - 19:30

✈️ vs. Colo Colo. 29, mayo - 16:30



