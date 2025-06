Conmebol toma drástica decisión con el futuro de Alejandro Domínguez: es oficial

“ Renuevo mi compromiso con ustedes . Me siento animado y motivado para seguir adelante con este trabajo que empezamos hace un tiempo, mirando al futuro con muchísimo optimismo, con más alegría y con mucha más pasión, porque lo que se viene es aún mejor”, dijo Domínguez tras la reelección.

Alejandro Domínguez contó cuál será la sede de la final de la Copa Sudamericana: no es en Brasil ni Argentina

Contexto: Alejandro Domínguez contó cuál será la sede de la final de la Copa Sudamericana: no es en Brasil ni Argentina

“Para ser campeón tenés que tener el mejor equipo. Quienes conformamos la CONMEBOL sabemos que el partido recién comienza. Y no vamos a salir a competir: vamos a salir a ganar. Este no es un proyecto personal, es un juego en equipo y no importan los nombres, importa alcanzar el máximo trofeo para que el fútbol sudamericano mantenga en alto su historia y se proyecte para conquistar el mundo”, añadió en su relato el presidente.