Conmoción en Argentina por triste mensaje de jugador a días de la final de Copa América: “Los voy a llevar en mi corazon”

La Selección Argentina ganó de manera tranquila ante Canadá en el MetLife Staium de Nueva Jersey y se clasificó para la final de la Copa América 2024, que se está celebrando en los Estados Unidos. Los dirigidos por Lionel Scaloni lo volvieron a hacer y ahora esperan a su oponente que saldrá del juego entre Colombia y Uruguay, que iniciará a las 7:00 de la noche (hora colombiana) del 10 de julio en el estadio Bank of America, en Charlotte.

A través de su cuenta de Instagram, donde acumula más de 26 millones de seguidores, el Fideo, como se le conoce, no ocultó su emoción por el momento que está pasando y aprovechó para destacar que ninguna de las cosas que consiguió serían posibles sin sus compañeros de equipo.

“No encuentro palabras para decir todo lo que me está pasando en este momento , pero lo que quiero destacar es el agradecimiento que siento hacia este grupo de jugadores”, escribió.

“Todos y cada uno de ellos hizo que yo haya llegado donde llegué, sin cada uno de ellos nunca hubiera podido ganar todo lo que gané. Me llevo muchos trofeos más que importantes, pero las personas, compañeros, amigos que me llevo es lo que no se compara con nada”, agregó.