Continúa la polémica en Brasil: tres figuras son señaladas de hacer una fiesta tras la debacle con Venezuela

El 10 perdió la compostura justo después de sentir el golpe en la cabeza y, visiblemente enojado, buscó con la mirada al responsable del ataque. Aunque no quedó claro quién le lanzó el objeto , Neymar la emprendió contra un grupo de hinchas que estaba más cerca de las barandas, diciéndoles a viva voz “vayan a tomar por el c...”.

La nueva polémica

América de Cali vs. Corinthians: canal y hora para ver el duelo por los cuartos de final en la Copa Libertadores femenina

¿Qué decía el audio?

Y agrega: “Llevaba hablando con Vini desde abril. Me invitó a su cumpleaños, a muchas fiestas. Me pidió que fuera a Madrid, y nunca fui a verle. Estuvimos hablando mucho tiempo, seis meses. ¿Y luego viene a mi ciudad y no puedo estar con él? Esta gente de Cuiabá es tan estúpida, ¿no? Vete a la mierda. Yo estoy bien. Estoy con un tipo con el que hablo. Soy soltera, él es soltero. ¿Ni siquiera puedo estar con el tipo en paz?”.