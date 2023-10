PSG | Marco Verratti destapa detalles de lo que le dijo el técnico Luis Enrique para que decidiera irse del equipo

¿Por qué se fue Verratti del PSG?

¿Qué dijo Verratti de Luis Enrique?

“Soy una persona sincera, digo lo que pienso. Ellos hicieron lo mismo. Tuve una reunión con Luis Enrique al principio de la temporada y me dijo que yo no entraba en sus planes. Es un gran entrenador y está haciendo cosas buenas con el PSG. No lo vi como una decisión personal. Nunca he tenido enemigos en mi vida, prefiero que las cosas sean claras”, narró el jugador.