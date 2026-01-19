Contundente mensaje del DT del Arsenal al Bayern de Luis Díaz y al Inter: Advertencia en modo Champions

El técnico del Arsenal, Mikel Arteta, quien tiene al club en lo más alto de las tablas de la Premier y la Champions League, afirmó que su equipo debe demostrar que es mejor que el año pasado antes de enfrentar al Inter de Milán por la séptima fecha de la fase liga, en un choque con sabor a revancha tras la derrota 1-0 en noviembre de 2024.

Arsenal acumula seis victorias en igual número de encuentros de la Champions League esta temporada y es el único invicto del torneo, en los que apenas recibió un gol, precisamente del Bayern Múnich en el Emirates Stadium. Los ‘Gunners’ alistan los cañones para visitar al finalista de la última edición, el Inter de Milán en Italia.

La campaña pasada, Arsenal cayó 1-0 en el estadio Giuseppe Meazza durante la fase de grupos, en noviembre de 2024. Por lo tanto, existe un olor a revancha en un ánimo total del club de Londres para intentar sacar otra victoria en la Champions y continuar dando golpes de autoridad desde la cima.

Mikel Arteta (centro), director técnico de Arsenal de Inglaterra. Foto: X de @Arsenal

Arteta confirmó que los lesionados Piero Hincapié, Max Dowman y Riccardo Calafiori no están recuperados y no viajan a Italia. En cambio, el colombiano Christian Mosquera y el atacante Kai Havertz estarán disponibles para el juego, correspondiente a la penúltima jornada de la fase liga.

Mensaje de Mikel Arteta a sus rivales en la Champions: Bayern, Inter, PSG...

En rueda de prensa antes del partido contra Inter de Milán, Mikel Arteta dio como una especie de grito de guerra que toca al club italiano y al Bayern de Luis Díaz, que si hay traspié en suelo italiano y victoria en Allianz Arena, lo empataría en la cima. Presión por todo lo alto.

"It's a blessing and has been really positive" 💬



Mikel Arteta reflects on how his Arsenal side have handled the task of playing away in the last three matches, with a Champions League clash against Inter Milan the next instalment on Arsenal's travels ✈️ pic.twitter.com/7nVwTMf1gt — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 19, 2026

“Los resultados tienen un impacto emocional en el equipo, en su nivel de confianza. Sabemos que mañana (martes) debemos venir aquí para ganar; es un paso que no logramos el año pasado. Ahora debemos demostrar que somos mejores que entonces”, dijo Arteta sobre el partido ante el Inter.

Cabe recordar que Arteta está en una etapa de convencimiento en el fútbol mundial y no descarta ir por ambos torneos en los que lidera. En la Premier suma 50 puntos, marcha de gran nivel y aprovecha el traspié de sus máximos rivales como Manchester City y Liverpool. En la Champions, suma 18 unidades, está invicto y tiene tres de ventaja ante el Bayern de Luis Díaz (15). Ante el Inter no pude fallar.

Arsenal jugará contra el Inter el 20 de enero desde las 3:00 pm de Colombia en el estadio Giuseppe Meazza. Por otra parte, Bayern enfrentará al Unión SG el 21 en el Allianz Arena (15:00 horas).