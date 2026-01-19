Deportes

Contundente mensaje del DT del Arsenal al Bayern de Luis Díaz y al Inter: Advertencia en modo Champions

El técnico del Arsenal, líder en la Premier y en la Champions League, mandó un fuerte mensaje a sus rivales en una nueva semana de competencia en Europa.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

20 de enero de 2026, 3:37 a. m.
Mikel Arteta, técnico del Arsenal.
Mikel Arteta, técnico del Arsenal. Foto: Arsenal FC via Getty Images

El técnico del Arsenal, Mikel Arteta, quien tiene al club en lo más alto de las tablas de la Premier y la Champions League, afirmó que su equipo debe demostrar que es mejor que el año pasado antes de enfrentar al Inter de Milán por la séptima fecha de la fase liga, en un choque con sabor a revancha tras la derrota 1-0 en noviembre de 2024.

Arsenal acumula seis victorias en igual número de encuentros de la Champions League esta temporada y es el único invicto del torneo, en los que apenas recibió un gol, precisamente del Bayern Múnich en el Emirates Stadium. Los ‘Gunners’ alistan los cañones para visitar al finalista de la última edición, el Inter de Milán en Italia.

La campaña pasada, Arsenal cayó 1-0 en el estadio Giuseppe Meazza durante la fase de grupos, en noviembre de 2024. Por lo tanto, existe un olor a revancha en un ánimo total del club de Londres para intentar sacar otra victoria en la Champions y continuar dando golpes de autoridad desde la cima.

Mikel Arteta (centro), director técnico de Arsenal de Inglaterra.
Mikel Arteta (centro), director técnico de Arsenal de Inglaterra. Foto: X de @Arsenal

Arteta confirmó que los lesionados Piero Hincapié, Max Dowman y Riccardo Calafiori no están recuperados y no viajan a Italia. En cambio, el colombiano Christian Mosquera y el atacante Kai Havertz estarán disponibles para el juego, correspondiente a la penúltima jornada de la fase liga.

Deportes

Periodista argentino ninguneó a Juan Fernando Quintero y levantó tierrero: “Me dio vergüenza ajena”

Deportes

Imágenes | Solo quedan cuatro en la carrera por el Super Bowl, definidos los semifinalistas de la NFL: resumen de la ronda divisional

Deportes

Inteligencia Artificial predice al campeón de la Superliga: dio contundente marcador entre Santa Fe y Junior

Deportes

Canal y hora del Bayern Múnich vs. Union St. Gilloise por Champions League en la vuelta de Luis Díaz

Deportes

Christian González, la cuota colombiana en la NFL que puede jugar el Super Bowl 2026: orígenes del jugador y cuándo vuelve a jugar

Deportes

¿Qué canal pasa Real Madrid vs. Mónaco por Champions? Así puede ver el partido en vivo

Deportes

Champions: la Inteligencia Artificial predice cuántos goles se marcarán en Bayern vs. Unión SG y si Luis Díaz anotará

Deportes

Arsenal no aprovechó derrota del Manchester City en la Premier League; el Nottingham Forest le dañó la fiesta

Deportes

Clásico entre Chelsea y Arsenal tuvo cinco goles y acabó en partidazo: ida en la semifinal de la Carabao Cup

Deportes

Chelsea vs. Arsenal: canal y hora para ver el partidazo por la semifinal de la Carabao Cup

Mensaje de Mikel Arteta a sus rivales en la Champions: Bayern, Inter, PSG...

En rueda de prensa antes del partido contra Inter de Milán, Mikel Arteta dio como una especie de grito de guerra que toca al club italiano y al Bayern de Luis Díaz, que si hay traspié en suelo italiano y victoria en Allianz Arena, lo empataría en la cima. Presión por todo lo alto.

“Los resultados tienen un impacto emocional en el equipo, en su nivel de confianza. Sabemos que mañana (martes) debemos venir aquí para ganar; es un paso que no logramos el año pasado. Ahora debemos demostrar que somos mejores que entonces”, dijo Arteta sobre el partido ante el Inter.

Cabe recordar que Arteta está en una etapa de convencimiento en el fútbol mundial y no descarta ir por ambos torneos en los que lidera. En la Premier suma 50 puntos, marcha de gran nivel y aprovecha el traspié de sus máximos rivales como Manchester City y Liverpool. En la Champions, suma 18 unidades, está invicto y tiene tres de ventaja ante el Bayern de Luis Díaz (15). Ante el Inter no pude fallar.

Arsenal jugará contra el Inter el 20 de enero desde las 3:00 pm de Colombia en el estadio Giuseppe Meazza. Por otra parte, Bayern enfrentará al Unión SG el 21 en el Allianz Arena (15:00 horas).

Más de Deportes

Leonardo Uranga, el periodista que le dio con todo a Juan Fernando Quintero.

Periodista argentino ninguneó a Juan Fernando Quintero y levantó tierrero: “Me dio vergüenza ajena”

x

Imágenes | Solo quedan cuatro en la carrera por el Super Bowl, definidos los semifinalistas de la NFL: resumen de la ronda divisional

Mikel Arteta, técnico del Arsenal.

Contundente mensaje del DT del Arsenal al Bayern de Luis Díaz y al Inter: Advertencia en modo Champions

Santa Fe vs. Junior por la final de la Superliga BetPlay 2026.

Inteligencia Artificial predice al campeón de la Superliga: dio contundente marcador entre Santa Fe y Junior

Luis Díaz reaparecerá en Champions League al inicio de 2026

Canal y hora del Bayern Múnich vs. Union St. Gilloise por Champions League en la vuelta de Luis Díaz

Oregon defensive back Christian Gonzalez stands on stage after being chosen by the New England Patriots with the 17th overall pick during the first round of the NFL football draft, Thursday, April 27, 2023, in Kansas City, Mo. (AP Photo/Jeff Roberson)

Christian González, la cuota colombiana en la NFL que puede jugar el Super Bowl 2026: orígenes del jugador y cuándo vuelve a jugar

Real Madrid vs. Mónaco por Champions League: hora y canal para verlo en vivo.

¿Qué canal pasa Real Madrid vs. Mónaco por Champions? Así puede ver el partido en vivo

MUNICH, GERMANY - JANUARY 11: Luis Diaz of FC Bayern Munich and Harry Kane of FC Bayern Munich celebrating a goal during the Bundesliga match between FC Bayern München and VfL Wolfsburg at Allianz Arena on January 11, 2026 in Munich, Germany. (Photo by M. Donato/FC Bayern via Getty Images)

Champions: la Inteligencia Artificial predice cuántos goles se marcarán en Bayern vs. Unión SG y si Luis Díaz anotará

Marino Hinestroza, jugador de Nacional.

La reacción de la prensa argentina tras el golpazo de Vasco a Boca Juniors por el fichaje de Marino Hinestroza

Arjen Robben habló sobre la comparativa que han hecho desde Bayern Múnich. Luis Díaz es uno de ellos.

A Arjen Robben no le gustó la comparación con Luis Díaz y dejó recado: palabras retumban en Bayern Múnich

Noticias Destacadas