Copa América Femenina | Selección Colombia y dirigentes de la FCF se reúnen para acordar premios

SEMANA conoció que en la noche de este domingo 10 de julio algunas jugadoras y líderes de la Selección Colombia se reunieron con Ramón Jesurún para arreglar los premios económicos de esta Copa América, una de las razones por las que en el primer duelo contra Paraguay salieron con los brazos en alto para protestar las garantías en su deporte y la falta de liga femenina en el segundo semestre de este año.

“Es un video de protestas porque la Federación no da garantías. Son pocos viáticos los que les dan. No les dan premios económicos por partidos ganados. El premio es una miseria y mientras eso siga pasando y la Federación no reinvierta ese dinero en el fútbol femenino, el tema se pone delicado. Por eso ponen esta protesta en sus redes sociales”, dijo Nicole Regnier, futbolista y panelista de ESPN, refiriéndose al post común que subieron las futbolistas dirigidas por Nelson Abadía a sus redes sociales antes del debut en el Pascual Guerrero con Paraguay.

HOY NOS UNIMOS A ELLAS Y SU PROTESTA. EXIGIMOS RESPETO POR EL #FutbolFemenino EN COLOMBIA. NO MÀS VETOS EN @FCFSeleccionCol EXIGIMOS LIGA FEMENINA @Dimayor

Ahora las van a vetar a todas? NO MÁS MAFIA MASCULINA EN LA DIRECTIVA. #CaliEsCopaAmerica #CopaAmericaFemenina 💪🏼💪🏽💪🏿🇨🇴 pic.twitter.com/cdd3mmUIe9 — ♕Maferchalo🐦💖⚽ (@maferchalo) July 8, 2022

“Hoy nos unimos por el cambio. Aunque nos faltan garantías, nos sobra amor a esta camiseta, por eso nos unimos con la ilusión del trabajo en equipo, de la equidad en las condiciones de trabajo y competencia, de las decisiones concertadas y de un futuro brillante para todos los que hacemos parte del fútbol femenino. UNIDAS POR EL CAMBIO”, decía cada post.

Antes del juego Bolivia por la segunda fecha, una nueva imagen y postura en los actos de protocolo fue noticia.

Las jugadoras salieron con sus brazos, amarrando a sus compañeras en señal de unión.

“Las jugadoras y la Federación estamos unidos para tomar decisiones concertadas y generar espacios que nos permitan buscar un mejor futuro para las selecciones femeninas.#UnSoloSentir”, escribieron de nuevo en una publicación común las jugadoras del combinado nacional.

Hablemos de la unión de la Selección Colombia femenina.

😍😍😍😍😍😍😍😍

🇨🇴 pic.twitter.com/o3dO0sHWUm — Lina Maria (@linamaria_pb) July 11, 2022

El acuerdo inicial si Colombia es campeona del certamen superaría los 60 millones de pesos, la misma cantidad que recibirían por el segundo lugar y un poco menos si son terceras.

También hay premios económicos por partido ganado, alcanzar el liderato del grupo A.

¿Qué cupos y premios entrega la Copa América?

En esta edición de la Conmebol Copa América Femenina 2022 estarán en juego las clasificaciones para tres torneos: Copa Mundial Femenina de la Fifa Australia & Nueva Zelanda 2023, Juegos Olímpicos París 2024 y Juegos Panamericanos Santiago.

Las campeonas, vicecampeonas y el equipo que se ubique en el tercer puesto obtendrán una plaza directa la Copa Mundial Femenina de la Fifa Australia & Nueva Zelanda 2023, mientras que las selecciones ubicadas en la cuarta y quinta ubicación jugarán un repechaje mundial por tres plazas, en el Torneo de Eliminatorias que se disputará en Nueva Zelanda entre el 17 al 23 de febrero de 2023 entre los 10 equipos que logren su cupo.

Los dos equipos que disputen la final se clasificarán para el torneo de fútbol femenino de los Juegos Olímpicos de París 2024. Aquellos que se ubiquen en las posiciones del tercero al quinto puesto se clasificarán para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Allí acompañarán a Chile, que será el anfitrión y, por tanto, ya tiene su plaza asegurada.

Por primera vez en la historia del torneo, las finalistas recibirán premios en metálico. Las campeonas recibirán la copa y USD 1.500.000 dólares en premios y las ubicadas en la segunda ubicación embolsarán USD 500.000. Además, tanto las vencedoras como el segundo y tercer puesto recibirán medallas conmemorativas.