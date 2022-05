Copa Libertadores y Sudamericana: ¿qué necesitan los equipos colombianos para clasificar?

De a poco se cierran las posibilidades para los equipos de clasificar a la siguiente fase de los torneos más importantes de Sudamérica: Copa Libertadores y Sudamericana, donde en la primera instancia se ha tenido la participación de Deportivo Cali, Deportes Tolima, Junior de Barranquilla e Independiente Medellín, como representantes para Colombia, por fortuna, todo parece indicar que en esta oportunidad no quedarán sembrados en la fase de grupos y que mínimo dos podrían estar en la siguiente instancia.

Sin embargo, aún le queda un partido a cada uno, en la fase de grupos, juegos que serán claves para sumar los puntos necesarios y no depender de otros resultados en la última jornada y asegurar sus tiquetes a los octavos de final.

#PróximaFechaDT 📆 Partido importante en CONMEBOL Libertadores 💪🏽 Jugaremos la fecha 6 en fase de grupos ante Atlético Mineiro. pic.twitter.com/ooTlmajEDJ — Club Deportes Tolima S.A ⭐️⭐️⭐️ (@cdtolima) May 23, 2022

Deportes Tolima y Deportivo Cali son los más opcionados para pasar de ronda. El cuadro ‘pijao’ actualmente en la Libertadores es segundo de su grupo (Grupo D) con ocho unidades y este miércoles -25 de mayo- deberá visitar al duro Atlético Mineiro en Brasil, en caso de ganar o empatar estará instalado en la siguiente ronda, a su vez, perdiendo y esperando que Independiente del Valle empate o pierda, también tendría su tiquete a la siguiente fase. Sin embargo, en caso de perder y que los ecuatorianos ganen, saldría de la Libertadores rumbo a la Sudamericana.

Otro que puede tener un favorable panorama es Deportivo Cali, aún sin haber sido protagonista en la Liga Betplay 2022-I y quedar casi último de la fase regular, en el torneo internacional se ha reivindicado y ha logrado sacar a flote un nivel respetable que le ha permitido estar cerca del paso a la siguiente fase de Libertadores.

🏆💭 𝑻𝒐𝒅𝒐𝒔 𝒍𝒐𝒔 𝒑𝒆𝒏𝒔𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒖𝒏𝒂 𝒎𝒊𝒔𝒎𝒂 𝒐𝒃𝒔𝒆𝒔𝒊𝒐́𝒏: @Libertadores.



Semana de Copa, más unidos que nunca.#VamosCali 🇳🇬 pic.twitter.com/AG9U1FUTeu — ⭐⭐⭐⭐⭐ Deportivo Cali ⭐⭐⭐⭐⭐ (@AsoDeporCali) May 23, 2022

Su último juego de la primera fase será ante el duro Boca Juniors en Argentina, compromiso que se llevará a cabo el jueves 26 de mayo desde las 7:00 p.m. en La Bombonera. Para los ‘azucareros’ tres resultados le favorecen, ganar, empatar y hasta perder, únicamente si Corinthians también sale derrotado de su encuentro. En caso de perder y que los brasileños igualen o ganen ante Always Ready, el cuadro de Cali saldrá de la competencia e irá rumbo a la Sudamericana.

El panorama de Junior de Barranquilla en Copa Sudamericana es amable para los de la costa colombiana, siendo actualmente líderes del grupo H tienen el pasar de ronda en sus manos, recordando que en dicha competencia solo pasa un equipo, a diferencia de la Libertadores donde clasifican los dos primeros.

Recibe a Unión de Santa Fe de Argentina, duelo pactado para el jueves -26 de mayo- en el Metropolitano. En caso de ganar logrará la clasificación, si empata, deberá esperar a que Fluminense gane por menos de cinco goles, empate o pierda para acceder a la siguiente ronda. En caso de que el cuadro de Brasil triunfe por más de cinco tantos o pierda su duelo en Barranquilla, Junior deberá despedirse de la competición.

Así es el balance de los representantes colombianos de cara a la última jornada en la fase de grupos, sabiendo que desde la primera fecha de la Sudamericana, el DT colombo-uruguayo del DIM, Julio Comesaña, dejó en claro que el certamen continental no era su prioridad y que el equipo no estaba “preparado” para la competencia.

El tiempo le dio la razón al experimentado entrenador y el DIM (4 puntos) quedó eliminado prematuramente al caer 2-0 la semana pasada ante Inter. “La Liga Betplay es prioritaria, pero no nos daba lo mismo perder”, soltó Comesaña tras hundirse en el sótano del grupo.

Aunque ya no pelea por la Copa, es posible que el estratega use a algunos titulares para el duelo ante Guaireña, ya que el torneo local no tendrá acción el fin de semana debido a las elecciones presidenciales en Colombia.