Copa Sudamericana: Medellín juega de local, pero fuera del Atanasio | ¿Por qué?

Independiente Medellín viajará casi 250 kilómetros de casa para recibir al Internacional de Porto Alegre, que llega a la tercera fecha de la Copa Sudamericana con nuevo técnico para remontar en el Grupo E, dominado por el equipo colombiano.

Un concierto del reguetonero Maluma impedirá que el ‘Poderoso de la Montaña’ dispute en el Atanasio Girardot el duelo del segundo torneo de clubes más importante del continente, por lo que tendrá que mudarse para ser local en el estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira.

Entretanto, el Inter espera dejar atrás su mal arranque de 2022 con la llegada del nuevo técnico, el experimentado Mano Menezes, quien ya debutó con triunfo (1-0) sobre Fluminense el fin de semana en el Maracaná por el Brasileirão.

El duelo entre colombianos y brasileños se llevará a cabo el martes a partir de las 7:30 de la noche (hora local). Medellín lidera el grupo con 4 unidades y lo persiguen el paraguayo Guaireña e Inter, ambos con dos unidades aunque una ligera ventaja para los guaraníes por tener más goles a favor. El ecuatoriano 9 de Octubre es colero con un solo punto.

Psicología inversa

Antes de la segunda fecha de la Sudamericana, el DT uruguayo del DIM, Julio Comesaña, advirtió que “este equipo no se preparó para ganar una Sudamericana”. Luego, sus dirigidos derrotaron al 9 de Octubre con una remontada agónica (2-1) y tomaron la punta del grupo E, que solo entrega un cupo a los octavos de final.

En la antesala del duelo contra el rival de más pergaminos del grupo, Comesaña insistió en bajarle el tono a las aspiraciones coperas del Medellín, señalando que su “objetivo personal” está en las finales del torneo colombiano. “Que una cosa sea prioritaria no quiere decir que las otras no nos interesen”, aclaró a la prensa el estratega de 74 años, quien expresó un “deseo enorme de pasar de ronda” en la Sudamericana.

“Después veremos adonde llegamos. A esta altura de mi vida no me hago películas raras”, concluyó el entrenador que llevó a Junior de Barranquilla a la final de la Sudamericana 2018. Para este encuentro no podrá contar con el extremo Felipe Pardo, lesionado en el partido ante 9 de Octubre.

Aires de renovación

En su última salida por Sudamericana, los hinchas ‘colorados’ silbaron a su equipo tras un empate 1-1 de local con Guaireña, que pelea por alejarse de las últimas posiciones de la liga de Paraguay.

La debacle sentenció la salida del DT uruguayo Alexander Medina y abrió la puerta para la llegada de Menezes, exseleccionador de Brasil entre 2010 y 2012. “Vi un cambio en el comportamiento del equipo ya (...) El grupo respondió a las críticas”, dijo Menezes a la emisora brasileña Radio Grenal tras asumir el timonel del Inter.

Su debut con victoria en el Maracaná fue prometedor, pero ahora deberá probarse luego de un largo viaje con escalas en Bogotá y la ciudad de Armenia antes de llegar definitivamente a Pereira.

El recién llegado DT no contará con el zaguero Rodrigo Moledo ni el veterano atacante Taison (ex-Shakhtar Donetsk), reservados para el torneo local. Alan Patrick y Pedro Henrique, piezas ofensivas que llegaron hace poco para paliar la ausencia del recién retirado ídolo Andrés D’Alessandro, no están disponibles porque no fueron inscritos a tiempo para esta fase de la Copa.

Alineaciones probables

Independiente Medellín: Luis Erney Vasquez; Juan Guillermo Arboleda, Juan Mosquera, Andrés Cadavid, German Gutiérrez; Vladimir Hernández, David Loaiza, Adrián Arregui, Jean Pineda; Luciano Pons, Juan Cuesta. DT: Julio Avelino Comesaña.

Internacional: Daniel; Fabricio Bustos, Bruno Méndez , Gabriel Mercado, René Carlos De Pena; Edenilson, Gabriel; Mauricio, Alexandre Alemão, David. DT: Mano Menezes.

*Con información de la AFP.