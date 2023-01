Cristiano Ronaldo: así es por dentro el suntuoso jet de 72 millones de dólares en el que la estrella portuguesa viajó con su familia a Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo desató una auténtica locura este martes con su llegada de manera oficial a Riad, capital de Arabia Saudita, donde pasará los próximos dos años de su carrera deportiva. El ‘Bicho’ firmó dos años con el Al-Nassr, equipo en el que actúa el colombiano David Ospina, que también estuvo presente durante el acto público.

Llegó por lo alto en un jet avaluado en más de 72 millones de dólares que impacta por sus lujos. Tiene sala y cuartos, así como un sistema muy potente de internet y entretenimiento en el aire. Y se puede viajar con todo lo que se necesita, pues le caben más de 70 maletas.

Las fotos fueron reveladas en el Instagram de Georgina Rodríguez y por el diario británico The Daily Mail. En una de las imágenes se ve a la pareja del jugador reposar feliz y cómoda con la pequeña Alanna, de 5 años.

Georgina Rodríguez - Foto: @instagram Georgina Rodríguez

Y otras más disfrutando del viaje ella sola.

“Es un desafío”

El delantero portugués afirmó que fichar por el equipo del Al-Nassr es un “desafío no solo futbolístico” y confía en romper todos los récords en la liga de país como ha hecho en Europa, así como dijo no importarle la opinión de la afición porque, según él, “no es el final” de su carrera.

“Mi trabajo en Europa está hecho; estoy orgulloso de este nuevo reto. Es un desafío, no solo futbolístico, fichar por el Al-Nassr”, dijo en la rueda de prensa de presentación junto a su nuevo técnico, el francés Rudi García, y antes de ser aclamado por los 30.000 aficionados del estadio Mrsool Park de Riad.

¿Arabia Saudita? No, Sudáfrica 😱



😅 El blooper de #Cristiano Ronaldo en plena presentación con su nuevo club: Al Nassr 🇸🇦. pic.twitter.com/8U6bgICgie — Haceinstantes (@Haceinstantes) January 3, 2023

Cristiano Ronaldo subrayó que el mundo del fútbol “está muy avanzado” y se declaró “contento” por jugar en una liga “competitiva” como la árabe. “Tengo ganas de jugar, incluso mañana si el entrenador me da la oportunidad. No me preocupa lo que diga la gente, hoy en día el fútbol ha evolucionado y es muy competitivo. No es el final de mi carrera”, aseguró.

Ronaldo afirmó que mantendrá su nivel competitivo en su nuevo equipo después de triunfar en clubes como el Real Madrid y el Manchester United. “He roto todos los récords en Europa y quiero hacerlo también aquí. He venido aquí para ganar. Quiero disfrutar y sonreír todos juntos aquí en el Al-Nassr”, señaló.

Cristiano Ronaldo walks during his official unveiling as a new member of Al Nassr soccer club in in Riyadh, Saudi Arabia, Tuesday, Jan. 3, 2023. Ronaldo, who has won five Ballon d'Ors awards for the best soccer player in the world and five Champions League titles, will play outside of Europe for the first time in his storied career. (AP Photo/Amr Nabil) - Foto: AP/Amr Nabil

A su juicio, mucha gente “habla, pero no sabe nada de fútbol”, y señaló que una de las razones que le han impulsado a aceptar la oferta del Al-Nassr es “transmitir una visión diferente del país y del fútbol” de Arabia Saudí, destacando además el papel que hizo hace poco la selección de ese país, venciendo a Argentina en Qatar 2022.

“Por eso he aceptado este reto. Es una gran oportunidad, no solo en el fútbol, de cambiar la mentalidad de las nuevas generaciones. Muchos clubes de Australia, Estados Unidos, Portugal intentaron ficharme. Es mi decisión, me ha apoyado mi familia, sobre todo mis hijos, estamos orgullosos. La gente en Arabia Saudí me ama. La bienvenida ha sido espectacular”, destacó.

Cristiano se sentó al lado de recho del presidente del Al-Nassr, Musalli Al-Muammar - Foto: REUTERS

Por su parte, Rudi García se declaró “muy feliz” por tener en su plantilla al delantero portugués. “Lo más importante es lo que pasa en el campo. Necesitamos entrenar y ganar. Espero que Cristiano ser feliz jugando en el Al-Nassr”, deseó.

*Con información de Europa Press.