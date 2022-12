Cristiano Ronaldo perdió los cabales en juego de Portugal con Corea del Sur; mandó a callar tras ser sustituido

Este viernes se definieron los últimos clasificados a la ronda de octavos de final del Mundial de Qatar 2022. Uno de los duelos a estar pendiente en el día era el choque entre la Portugal de Cristiano Ronaldo y Corea del Sur. Si bien los lusos ya estaban clasificados a la siguiente ronda, buscaban cerrar la fase de grupos con puntaje perfecto, algo que hasta esta fecha ninguna selección ha logrado.

El técnico Fernando Santos decidió salir al terreno de juego con una nómina mixta para medirse con los surcoreanos. Sin embargo, el DT no escatimó en poner a su mayor figura, Cristiano Ronaldo, hombre que busca en este Mundial romper el récord de ser el jugador con más goles en mundiales con su país.

Durante los primeros minutos, el delantero luso, que actualmente se encuentra sin equipo, se mostró activo e incluso fue partícipe de varias jugadas cuando su equipo ya iba adelante en el rubro por 1-0.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group H - South Korea v Portugal - Education City Stadium, Al Rayyan, Qatar - December 2, 2022 Portugal's Ricardo Horta celebrates scoring their first goal with Cristiano Ronaldo, Joao Mario, Diogo Dalot and teammates REUTERS/Kai Pfaffenbach - Foto: REUTERS

No obstante, Ronaldo, con el correr de los minutos, fue despareciendo en el terreno de juego y finalmente sobre la segunda mitad tuvo que ser sustituido por su técnico para darle la posibilidad a André Silva.

Las cámaras de la transmisión oficial del juego se fueron con la cara de Ronaldo que hacía notar su malestar. Con su rostro mirando al suelo y hablando solo, el luso salió del terreno.

Sin embargo, desde otro ángulo, se puso observar que Ronaldo hizo un gesto de mandar a callar a alguien, lo que levantó los rumores en la prensa, quienes aseguraron que dicho accionar había sido en contra de su técnico.

Cristiano Ronaldo al ser sustituido. - Foto: Getty Images

Cristiano aclara la polémica

Tras la derrota con Corea del Sur, Cristiano Ronaldo habló sobre su salida del terreno de juego y aclaró que sus gestos no fueron dirigidos al técnico Santos, sino para un rival. “El jugador coreano me decía que me fuera rápido y yo le dije que se callara porque no es una autoridad”, aseguró.

“No tiene por qué haber polémica. Es el calor del partido. Pase lo que pase, las cosas siempre quedan en la cancha. Lo más importante es que tenemos que estar unidos. Estamos en la siguiente fase. No solo los jugadores, también los portugueses tienen que tener confianza”, agregó.

Por su parte, el técnico Santos también salió a aclarar los rumores contando lo que pasó con el rival. “Ronaldo se fue, eso sí, enfadado con el jugador coreano que lo insultaba y lo echaba del campo. Él le respondió, es perfectamente normal. Escuché lo que dijo el coreano, en inglés, y no tengo ninguna duda al respecto”, explicó.

Por lo pronto, Ronaldo y su selección Portugal se enfocan en lo que será el duelo de octavos de final cuando se midan con el segundo del grupo G, equipo que se define este viernes.

Los luso se ubicaron como primeros del grupo H, posición que los pone en la zona del cuadro de choques donde se encuentran, Francia, Inglaterra y España.

Así van quedando las llaves de octavos de final

*Faltan por definir los clasificados del grupo G y H.

Sábado 3 de diciembre

Países Bajos vs. Estados Unidos | 10:00 a. m. (hora de Colombia), estadio Khalifa.

Argentina vs. Australia | 2:00 p. m. (hora de Colombia), estadio Ahmad Bin Ali.

Domingo 4 de diciembre

Francia vs. Polonia | 10:00 a. m. (hora de Colombia), estadio Al-Thumama.

Inglaterra vs. Senegal | 2:00 p. m. (hora de Colombia), estadio Al-Bayt.

Lunes 5 de diciembre

Japón vs. Croacia | 10:00 a. m. (hora de Colombia), estadio Al-Janoub.

Martes 6 de diciembre