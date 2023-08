Cruz Azul manda certero mensaje a Rafael Santos Borré: “Será un gran refuerzo”

Rafael Santos Borré es un delantero estrella del fútbol colombiano que ha sabido brillar en diferentes partes del mundo, no obstante, eso no le ha garantizado del todo ser titular indiscutido, tal y como le pasó en el último tiempo vistiendo los colores del Eintracht Frankfurt.

“Desde adentro miento si digo que he escuchado algo. He visto los rumores que hay en redes sociales. Sabemos de las cualidades de Borré y solamente está en él y en las aspiraciones que tiene para su carrera”, complementó sabiendo de las informaciones que han surgido.

Gran presente del central

“Venía en una situación difícil y me alegra que estén saliendo de esa situación, por la institución, la hinchada, también por Arturo, por mis compañeros, que sé que no estaban pasando un buen momento y estos buenos resultados son un envión anímico para todos”, añadió sobre el presente del Junior del que hizo parte.

Para cerrar, dio a conocer su sensación sobre no poder haber enfrentado a Messi, juego en el que se habría dado su debut: “Me acuerdo y me da un poco de rabia. Soñaba estar en ese partido, Dios lo quiso así y no se pudo dar. Cruz Azul hizo un gran partido, después entró Messi y tras esa falta no se puede hacer nada, es un mago. Hay que seguir trabajando y enfocados en el torneo”.