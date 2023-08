Hubert Bodhert destapa grave problema en Santa Fe: “No se puede trabajar”

En primera instancia, un cobro de costado ejecutado por Edwin Cardona complicó a la defensa de Santa Fe que no tuvo respuesta alguna a la aproximación. Ni los centrales ni tampoco el portero estuvieron precisos para el despeje, dejando el balón servido al ídolo americano quien sí aprovechó.

Hacia el segundo tiempo, cuando se pensaba que el descanso le había venido bien a Santa Fe fue que terminó dándose el segundo gol de los diablos rojos . Otra pelota quieta que no fue sacada del área del león y la cual les terminó significando el segundo tanto en contra.

Sabiendo de las repetidas falencias que tuvieron en este aspecto, el cartagenero en rueda de prensa se mostró sumamente molesto: “Cualquier pendejada que me tiraban al área era un problema”. Además de reconocer que “el rendimiento individual no fue el mejor, por lo tanto, no tuvimos un buen partido”.