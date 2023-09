¿Cuál es el futuro de Jarlan Barrera en Nacional? SEMANA le cuenta si será inscrito o no por el verde paisa

Es mitad de septiembre y Jarlan Barrera no tiene equipo. El volante de Atlético Nacional que falló el penal más importante en la tanda con Millonarios en el Campín, no fue tenido en cuenta para este nuevo semestre por el verde paisa.

“No es cierto que en la junta directiva se tenga planeado inscribirlo, no se ha considerado, ni está en el radar del cuerpo técnico. A hoy, 15 de septiembre no se ha mencionado”, indicaron a esta casa periodística.

“A mí me dijeron otra cosa, lo que realmente me dijeron es que el comportamiento no había sido adecuado, que había algunos muchachos copiando esos ejemplos, y que ellos no querían dentro de su nómina… de pronto querían jugadores con más experiencia que dieran buenos ejemplos a los muchachos que ellos están potencializando, fue lo que me dijeron a mí, no quiere decir que sea cierto”, indicó el jugador que con la 10, fue campeón de la Copa Libertadores en 2016 y agregó.