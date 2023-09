Daniel Cataño reveló la charla que tuvo con Jarlan Barrera tras botar el penal en la final de Millonarios vs. Nacional

Cataño reveló la charla con Barrera

“Es un jugador muy importante y más porque Jarlan, nosotros que estamos en el fútbol es un crack, lo admiro, tiene un talento, nos texteamos, nos hablamos y nos mandamos muchos. Lo valoro mucho porque cuando boté el penal en Ibagué me mandó un mensaje de fuerza. Me tocó después decirle, ahora me toca a mí, mandarte el mensaje, para adelante que no pasa nada, mira yo donde estoy. Tratamos entre nosotros mismos de cobijarnos porque eso le puede pasar a cualquiera”, dijo el 10 en charla con AS.