Gustavo Alfaro estalló la verdad sobre su salida de la selección de Ecuador; conozca los detalles del suceso

Gustavo Alfaro revela por qué salió de la selección de Ecuador

Inició relatando su concepto de uno de los jugadores a los que dirigió: “Yo a Byron Castillo no lo quería dejar fuera, mi postura era llevarlo al Mundial, pero la Federación decidió no llevarlo. Ese fue el principio del fin”, relató.

Adicionalmente, dejó claro que a los motivos también se le sumó un asunto económico que no pudo pasar desapercibido. Reveló que durante un lapso de cuatro meses no le pagaron en la selección y que los premios que le otorgaron al equipo no lo incluyeron a él dentro de ellos: “querían que me vaya”, puntualizó.