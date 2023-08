Damir Ceter echó la culpa a Junior por su fallida contratación; así desmintió todo

Junior de Barranquilla en las últimas horas se ha seguido moviendo en el periodo de contrataciones, aún cuando el torneo ya empezó y su inversión fue supremamente alta. De los jugadores que fueron confirmados, cabe resaltar el arribo de José Enamorado proveniente de Santa Fe.

El habilidoso extremo, que estuvo en la lista de prioridades para el equipo, pudo desenredar su contratación con Real Cartagena, dueño de sus derechos. Ahora, ya vestido con la camiseta del ‘tiburón’ anhela hacer historia en una institución que soñó desde pequeño.

Para Junior, el arribo de este hombre para su ataque, significaría la última gran apuesta en busca de mejorar el nivel negativo que ha mostrado durante las primeras jornadas. Aunque ‘Bolillo’ Gómez cuente con un equipazo, los resultado se siguen viendo distantes.

José Enamorado, nuevo jugador del Junior | Foto: Prensa Junior FC

A la par de este fichaje, Junior también sorprendió yendo por otro atacante que llegó a Barranquilla sin que la prensa tuviera pista alguna. Se trató de Damir Ceter, quien tras un paso en el fútbol italiano donde no se pudo consolidar, quería hacer su vuelta a Colombia en el rojiblanco.

Damir Ceter no pasa los exámenes médicos en Junior https://t.co/kg6a330UAq — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) August 1, 2023

Lastimosamente, las pruebas médicas demostraron lo que se anticipaba, y era que su condición física estaba deteriorada para jugar al más alto nivel. Tras no pasarlas, todo quedó como un fichaje frustrado hasta que en las últimas horas el protagonista habló.

“El Junior es un equipo exigente en la parte médica y yo tengo mis problemas físicos y musculares, pero son cosas del pasado. Por ahí queda alguna que otra cicatriz y vieron que tenían que hacer un proceso de acondicionamiento físico largo y no tenían el tiempo para que yo estuviese al 100%”, dijo.

Damir Ceter, nuevo refuerzo de Junior | Foto: Getty Images

Intentando defenderse de lo ocurrido, sentenció que “a nivel muscular no tengo ningún problema. El hecho es que de pronto no hago buenos calentamientos o la forma cómo me entrenan no es la correcta para el físico y para lo que puedo dar como futbolista. No se combina un buen entrenamiento, un buen descanso, una buena preparación”.

En lo corrido de 2023 había disputado ocho compromisos, sin marcar gol y entregando una sola asistencia. Para encontrar el último gol del oriundo de Buenaventura hay que remitirse al 15 de diciembre de 2021, cuando con Cagliari anotó en el 3-1 frente a Cittadella, por la Copa Italia.

Su última temporada estuvo plagada de lesiones, teniendo cinco incapacidades, la más grave de ellas una no reportada de 68 días que le costó perderse 10 encuentros. Fue baja en 21 duelos por molestias físicas.

Busca equipo en Colombia

Tras no darse su llegada al Junior, el atacante rompió el silencio, pero no solo para explicar el porqué esto no se había dado, sino también para abiertamente expresarle a un equipo del fútbol colombiano que si quería tenerle en cuenta, estaba disponible.

🦈 Damir Ceter: Me había ilusionado con el tema Junior, pero parece que va a ser difícil



🗣 El delantero habló sobre por qué no se dio su fichaje por el conjunto tiburón.



📻 @AlargueCaracol https://t.co/WGoBX3Clz1 — Caracol Deportes (@CaracolDeportes) August 4, 2023

“La ilusión era volver a Colombia después de 6 años y dar ese salto de calidad para volverme a sentir un jugador importante y en forma”, dijo algo frustrado por no haber logrado consolidar su llegada a Barranquilla.

En la entrevista con el Alargue de Caracol Radio, complementó diciendo: “El Junior me había dado la oportunidad, pero no pudo ser así. Un poco triste, pero sigo con la misma ilusión de darle una vuelta positiva a mi carrera”.

