Dan por ganador a Argentina antes de jugar con Colombia: Messi hizo esta infalible cábala

Argentina está clasificada, pero no se confía

“Es un poco extraño decir que está en un bache, para mí Colombia ha merecido ganar un montón de partidos en los que no ha tenido suerte. Ha perdido en el último minuto en Uruguay y ha merecido ganar en otros tantos. Es un poco una clasificación engañosa, porque si hubiera ganado estaría segundo”, dijo Scaloni en rueda de prensa, previo al duelo con Colombia, en declaraciones recogidas por As Colombia .

Y sentenció: “La estadística a veces no dice la verdad, es un buen equipo, diría de los mejores, un equipo que está a la altura de las mejores selecciones del mundo y nos va a poner las cosas complicadas. Lo que suceda internamente no sé, no estoy al tanto, tampoco me quiero meter en eso, pero es una buena Selección”.