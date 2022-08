Dani Alves se despide del Barcelona con la camiseta de Pumas: canal y hora para ver en vivo

Este domingo se presentará un partido lleno de emotividad en el Camp Nou, cuando el Barcelona reciba a Pumas de México. Aunque este encuentro es válido por el habitual Joan Gamper, torneo amistoso en honor al fundador del equipo catalán, será la oportunidad perfecta para volver a ver a Dani Alves en el estadio que fue su casa.

Después de volver al equipo para disputar el segundo semestre de la temporada 2021/22, el pasado miércoles 15 de junio, Dani Alves confirmó por medio de sus redes sociales que no continuaría en el Barcelona, despidiéndose de los hinchas por segunda vez. El 11 de noviembre de 2021, el lateral de 39 años fue presentado una vez más en el equipo blaugrana, mismo que dejó en junio de 2016 en lo más alto del fútbol mundial.

En su segundo ciclo con el Barcelona, Dani Alves disputó 1.103 minutos por la liga española en 14 partidos, 13 como titular, y marcó un gol. Además, sumó dos encuentros en la Copa del Rey y uno en la Supercopa española.

En cuanto a los títulos que obtuvo, esto en su primer ciclo con el Barcelona, que duró ocho temporadas, el internacional brasileño ganó en total 23 campeonatos: seis ligas españolas, cuatro Copas del Rey, tres Supercopas españolas, tres Champions League, cuatro Supercopas de Europa y tres Mundiales de Clubes.

Ya siendo jugador de Pumas de México, equipo con el que ha disputado dos partidos en la Liga MX, Dani Alves volverá a jugar en el Camp Nou un partido que para muchos es el de la despedida del club blaugrana. Este encuentro se disputará este domingo a partir de la 1:00 p.m. (hora colombiana) y será transmitido por ESPN, además de vía streaming por medio de la plataforma digital Star +.

Ganas de Spotify Camp Nou pic.twitter.com/fJiVESajG5 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 7, 2022

Previo al encuentro, el internacional brasileño publicó un nuevo mensaje en sus redes sociales para los hinchas y el entorno del club catalán. “Hola culés, hoy es un día muy especial para todos los barcelonistas y yo como uno más de ustedes no podría estar de fuera”, inició.

“Todo lo que vivimos me enseñó que no importa donde uno esté, no importa cuantas vueltas des, una vez culé siempre culé. Una primera vez me fui, intenté volver, conseguí y otra vez me fui. Pero el destino me trajo de vuelta una vez más aquí. Pero no quiero despedirme de ustedes. Quiero verles otra vez, quiero abrazarlos otra vez, quiero compartir más un momento único con ustedes”, agregó el exjugador de equipos como PSG y Juventus.

Para Alves, este encuentro no es una despedida porque “los buenos hijos a casa siempre regresan para decir hola, nunca para decir adiós”. Y considera que por eso “la vida siempre” lo trae “de vuelta acá”, a la que fue su casa por muchos años.

“Despedirme nunca fue mi punto fuerte, pues no creo que nos podamos separar jamás. Estamos conectados por alma y la sangre que recorre por mis venas no apenas son rojas, ellas son blaugranas. Cada vez que regreso mi corazón late como la primera vez, él nudo en el estómago es inevitable y los recuerdos memorables”, añadió.

“Aprendí también que todo pasará y que toda historia hecha como amor hay que valorar… pues olé le, olá lá, ser del barça es lo mejor que ha. Aquí está, para siempre un culé loco que nunca dejará de te amar”, finalizó.

Después de este encuentro, Barcelona se concentrará en el debut de la liga española ante el Rayo Vallecano de Radamel Falcao García, encuentro programado para el sábado 13 de agosto. Por su parte, Dani Alves y Pumas recibirán el mismo día al Club América en la fecha 8 de la liga de México.