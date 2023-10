Daniel Cataño contó intimidades de Millonarios y reveló quién es el apostador del equipo: “es un casino andante”

“Todo lo que he vivido acá me gusta, me he enamorado de la gente, del club. Nadie sabe, pero cuando se acercaba el tema de la renovación yo tenía ofertas de otros equipos. Nosotros renovamos con 3 o 4 meses de anticipación por ser agradecidos con Millonarios. De alguna forma quería retribuirle eso al equipo que me aceptó y que me dejó estar acá. A mi hija le gusta ir al estadio, a mi esposa igual y acá nos hemos sentido bien, queridos, llenos. Es imposible no enamorarse de la gente, eso a mí me ha dejado impactado porque a Bogotá venía muy poco, soy paisa y cuando vengo a Millonarios y empiezo a ver la cantidad de gente que tiene Millonarios, es impresionante”, dijo el antioqueño.