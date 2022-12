Daniel Mantilla, ¿cerca o lejos del Deportivo Cali?

El jugador Daniel Mantilla está en la carpeta del Deportivo Cali de cara a la temporada 2023. Sin embargo, no es el único club que quiere contar con sus servicios.

Mantilla nació en Santander y debutó profesionalmente en 2014. Durante tres años, el volante defendió los colores del Real Santander. Después, el club Patriotas Boyacá compró sus derechos deportivos. Su carrera siguió en Itagüí Leones y Académica de Coimbra, teniendo un segundo paso por el club boyacense. El año anterior estuvo en La Equidad y, recientemente, este año formó parte de la plantilla de Atlético Nacional, club que informó que para 2023 no continuaría en sus filas.

Por medio de un trino de Twitter, Marino Millán informó que “Daniel Mantilla, ex @nacionaloficial cerca de llegar a @AsoDeporCali Las conversaciones van por buen camino”. No obstante, el presidente del cuadro ‘azucarero’ mencionó la situación del jugador, sin definir ni confirmar nada. “Daniel Mantilla estuvo en carpeta. Se hicieron los contactos con el Dr. César Guzmán, presidente de Patriotas, y se tenía acordado, pero hubo unas diferencias al momento de acordar con el jugador y con su empresario. No se pudo concretar”.

El jugador también ha sido pretendido por otros clubes, como el Junior de Barraquilla. La semana pasada, Alejandro Char, familiar del propietario del equipo ‘tiburón’, estuvo en la plaza del Centro Comercial Le Meridiem, donde le preguntaron la situación de la escuadra, concretamente en materia de fichajes. El ingeniero y político señaló que Mantilla es un jugador que podría cumplir con lo que están necesitando.

Hasta el momento, Junior oficializó la salida de Jorge Arias, Yesus Cabrera, Fabián Sambueza, Carmelo Valencia, John Pajoy, Edwuin Cetré y Fernando Uribe. Además, ha presentado en sus redes sociales a los siguientes traspasos: Léider Berrio, Brayan León, Iván Scarpeta, Amaury Torralvo y el regreso, tras varios años, de Vladimir Hernández.

Otro club que preguntó por adquirir al deportista fue el Deportivo Independiente Medellín. En efecto, en medio de una rueda de prensa del 13 de diciembre, el presidente del club informó que “Andrés Ibargüen y Daniel Mantilla: uno consulta como son las cotizaciones, están buscando quien puede ejercer ya la opción de compra y nosotros no estamos en condiciones de hacer la opción de compra que ellos están pidiendo de jugadores cotizados”. Los derechos deportivos corresponden a Patriotas Boyacá.

Días antes y en su condición de agente libre, se había mencionado que el santandereano había llegado a un acuerdo verbal con el Deportivo Cali, por lo que su traspaso era inminente. Pero se conoció que el acuerdo se había caído. “A pesar del acuerdo verbal entre #Patriotas y #DeportivoCali, Daniel Mantilla (25) rechazó la posibilidad de ir al conjunto ‘azucarero’ En este momento, el centrocampista prioriza una salida al exterior”, manifestó Pipe Sierra.

En el presente año, el club caleño no pudo repetir el título obtenido en el Torneo Clausura 2021. En ambos semestres, terminó por debajo del puesto 15, sin posibilidad de disputar la fase final de ningún campeonato. Además, quedó eliminado en fase de grupos en la Copa Libertadores.

El club inició un proyecto liderado por el entrenador Jorge Luis Pinto. Por ahora, solo se han presentado a Kevin Dawson, John Vásquez y Gustavo Ramírez. Asimismo, Guillermo Burdisso, Cristian Mafla, Carlos Robles y Agustín Vuletich anunciaron su salida del club.

No obstante, el Cali tiene una situación de posible incumplimiento de contrato con ciertos jugadores, quienes en más de una ocasión se han declarado en paro. Luis Fernando Mena, presidente del equipo, en diálogos con el programa Zona libre de humo, aclaró la situación mencionando que “hay que mirar caso por caso. Cada uno es diferente y se están analizando muy bien la situación y el caso de cada uno para de la misma forma, que acciones tomar. Esa decisión de las vacaciones la vamos a tomar hoy. Si salen o no”.