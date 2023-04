David Ospina reveló secreto de su relación con Cristiano Ronaldo en Al-Nassr: “le da a uno pena”

La primera temporada de David Ospina en el fútbol de Arabia Saudita se dividió en dos luego de la lesión en el codo que lo ha tenido fuera de las canchas desde el pasado 14 de enero.

El guardameta colombiano se tuvo que someter a una cirugía y como consecuencia se privó de compartir los primeros partidos de la temporada junto a Cristiano Ronaldo, la gran figura del Al-Nassr, que llegó después del Mundial de Qatar 2022 a cambio de una impresionante oferta económica para convertirse en el futbolista mejor pago de todo el planeta.

A pesar de no poder saltar al campo junto al astro portugués, hay evidencia de que la relación entre ambos es muy buena. Por ejemplo, durante el primer día de CR7 en Riad, fue a Ospina al que saludó más efusivamente en el camerino, recordando las veces que se enfrentaron en la Serie A cuando el delantero defendía los colores de la Juventus y al arquero hacía lo propio con la camiseta de Napoli.

En los primeros entrenamientos llegaron a compartir equipo en los ‘picaditos’ organizados por el cuerpo técnico y se les vio bastante unidos, aprovechando que el idioma no es una barrera para ninguno de los dos. Lastimosamente, esa relación no se pudo plasmar en el campo, pues Ospina se lesionó cuando apenas Cristiano estaba desplegando en sus primeros compases después de la polémica huida del Manchester United.

Cristiano Ronaldo y David Ospina en un entrenamiento del Al-Nassr - Foto: Twitter AlNassr FC (@AlNassrFC_EN)

Hace unos días, el colombiano regresó a entrenamientos de manera diferenciada, lo que le permitió ver de cerca el comportamiento de Cristiano y su voz de liderazgo con la que se ha caracterizado desde que repuntó como estrella mundial en el Real Madrid. “Muy feliz de poder compartir con él. Todavía sigue imponiendo esas ganas de poder conquistar todo, es un ganador nato”, dijo en entrevista con Win Sports.

“Desde que llegó se impuso, quiere aportar, ayudar y quiere brindar su conocimiento para que Arabia Saudita siga creciendo, para que este campeonato siga en el alza que viene”, añadió.

Al ser una figura reconocida en todo el mundo, es normal que familiares o amigos le pidan camisetas o recuerdos de Cristiano, aprovechando que lo ve todos los días en la sede del club. “Ahí veces toca decir que no, porque a uno le da pena pedirle algo”, mencionó entre risas.

Cristiano Ronaldo y David Ospina, jugadores de Al-Nassr. - Foto: Montaje SEMANA ( Al Nassr Oficial)

Todavía piensa en la Selección Colombia

A raíz de dicha lesión en el codo, David se perdió los primeros amistosos de la Tricolor en 2023, siendo reemplazado por Camilo Vargas ante Corea del Sur y Japón. La próxima oportunidad de vestirse de amarillo será en junio, sin embargo, la decisión depende de lo que analice Néstor Lorenzo y la cantidad de minutos que alcance a jugar de aquí al final de temporada, algo todavía sigue siendo incierto.

“Hoy en día vivo un día a la vez. Sé que en algún momento llegará su final. Pero trato de aprovecharlo al máximo. Empiezo a hablar de muchas cosas con mi familia. El fútbol como jugador se terminara en algún momento y seguiremos en otro aspecto, pero el fútbol estará ligado a mí”, declaró al respecto de su futuro como capitán y referente de la Selección.

David Ospina, arquero de la Selección Colombia. - Foto: Getty Images

De momento, se ve en condiciones de seguir aportando como hace Falcao García, habitualmente convocado a pesar de no tener mucha continuidad en el Rayo Vallecano. “No me digo si jugaré hasta los 36 o 37, vivo el día a día y el momento que ya no pueda aportar más, levantaré la mano y daré un paso al costado, pero por hora no veo ese techo. Pero si lo hablo para ir planificando. Pero queda una vida por vivir. Es una parte que tiene que tenerla en mente, porque el retiro va a llegar en algún momento”, concluyó.