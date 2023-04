Es oficial: Miguel Ángel ‘Supermán’ López volverá a correr en Europa este mismo año

La temporada de Miguel Ángel López de regreso en Colombia cumple su tercer mes desde aquel debut en Circuito Ciclístico Jenesano a principios de enero. Desterrado por el Astana, a ‘Supermán’ no le quedó otra que aceptar la oferta del Team Medellín, donde lo han tratado como una auténtica figura y le han sacado todo el juego en las competencias latinoamericanas disputadas hasta ahora.

Su última presentación de manera oficial fue en la Vuelta Bantrab, disputada en Guatemala entre la última semana de marzo y la primera de abril. López sirvió como gregario de lujo para el español Óscar Sevilla, que consiguió el título con el mismo tiempo de su compañero de filas, quién se tuvo que conformar con el liderato de la clasificación de la montaña.

Ahora el equipo paisa enfila su rumbo hacia Argentina, donde estará disputando la Vuelta a Formosa Internacional (13 al 16 de abril), justo antes de alistar maletas y emprender vuelo hacia su primera experiencia del año en Europa, que ya fue confirmada de manera oficial por su director deportivo Jose Julián Velásquez.

A finales de este mes, el Team Medellín, con ‘Supermán’ López a bordo, estará disputando la Vuelta a Turquía en calidad de invitado (23 al 30 de abril), mismo rótulo bajo el que participarán en el Tour de Grecia a principios de mayo (2 al 6 de mayo).

Esta invitación marcará el regreso del boyacense a las carreras europeas, coincidiendo con la antesala al inicio de la edición 2023 del Giro de Italia, a la que, por su calidad de equipo Pro Continental, no están incluidos.

De regreso al viejo continente

Desde que llegó al equipo antioqueño, ‘Supermán’ avisó que su deseo es volver al World Tour en 2024 y a eso le apunta mientras las versiones del propio doctor Marcos Maynar demuestran su inocencia en la investigación por la red de dopaje de la que supuestamente hacía parte.

Sobre eso, el pedalista boyacense le aseguró a SEMANA que está “tranquilo porque no debe nada” y no tiene “inconveniente con esos temas”. Y expresó que lo que lo “jodió fue la relación profesional con el masajista porque él conoce al médico”.

“Me daba pautas de nutrición, de vitaminas, pero no con nada de esos temas que nos relacionan. Como familia lo vivimos tranquilos porque sabíamos desde un inicio que no temía ni debía nada”, agregó.

Esta situación no le permitió encontrar un nuevo equipo en la categoría UCI WorldTour, razón por la que terminó firmando con el Team Medellín, el que considera “de mucha calidad”. Para el ciclista de 28 años, esta escuadra antioqueña de categoría Continental “es un equipo grande, organizado y donde” se siente muy bien.

En medio de todo lo que ha vivido desde diciembre, considera que el verdadero problema es que “la gente juzga sin conocer la situación” y se “quedan solo con lo que dice la prensa, es un mal de los medios y los que los leen o escuchan”.

Al ser juzgado públicamente, contó que “mucha gente” le dio “la espalda en los momentos malos, los que estuvieron ahí en los momentos de gloria”. “Esto me sirvió para descartar a esas personas y saber quien está en todo momento”, sentenció el corredor que el pasado 29 de enero se quedó con el título de la Vuelta a San Juan ante ciclistas de la talla de Remco Evenepoel, Filippo Ganna y Sergio Higuita.

“La injusticia, es lo que más jode y duele, porque uno está en una posición que no puede hacer casi nada para darle la vuelta, me refiero a lo que no está en mis manos. Por lo demás, siempre he dicho que soy inocente”, agregó en entrevista con SEMANA.

Sobre su futuro, teniendo en cuenta muchos fanáticos quieren volver a verlo en el ciclismo de élite, Miguel Ángel dijo no tener “presupuestado nada” porque “con todo lo que me pasó” aprendió a “no pensar en el futuro que no está escrito”.