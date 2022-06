Dávinson Sánchez siembra la duda sobre su futuro en el Tottenham

La Selección Colombia de mayores tuvo este miércoles su último entrenamiento en Bogotá antes de viajar a España para la disputar del amistoso internacional frente a Arabia Saudita.

La principal novedad en el entrenamiento de la Tricolor fue la llegada de Juan Sebastián Pedroza, volante de Independiente Santa Fe, que se sumó a última hora como consecuencia de la desconvocatoria de Luis Sinisterra por la lesión sufrida en la final de la Conference League hace unos días.

Héctor Cárdenas estuvo al mando del equipo que llegará en horas de la noche a Murcia (España), ultimando detalles de un equipo casi inédito que saltará a la cancha el próximo domingo. Dávinson Sánchez es de los pocos habituales en convocatoria que aceptó el llamado, recordando que Luis Díaz, Juan Guillermo Cuadrado, Falcao García, James Rodríguez, David Ospina, entre otros, no fueron citados y ya se encuentran disfrutando de sus vacaciones.

“Creo que lo principal es que no nos sentimos cómodos por no estar en el Mundial. Pero de todo esto tenemos que sacar un aprendizaje, no dejar para lo último lo que teníamos que haber hecho”, dijo el defensor del Tottenham en zona mixta. Este será el primer examen de la Tricolor después de terminar sexto en las Eliminatorias a Catar 2022 y la posterior destitución de Reinaldo Rueda como seleccionador nacional.

Cárdenas está como técnico encargado mientras se elige al nuevo timonel, que empezaría su mandato en la próxima fecha Fifa que será en el mes de septiembre. “Es una lástima por el país, la Selección y lo que ha venido haciendo Colombia en los Mundiales, eso era muy importante. Creo que hay que arrancar de vuelta, no nos podemos quedar ahí”, añadió.

Sánchez considera que este partido no se puede tomar como uno más, sino la posibilidad de empezar a consolidar conceptos para el próximo ciclo mundialista. “Hay que encarar este partido con la seriedad que lo ha hecho siempre, aquí hace mucho tiempo no hay amistosos y esta no es la excepción”, sentenció.

Dudas sobre su futuro

Davinson vuelve a la Selección con un buen remate de temporada en el que se ganó los halagos de Antonio Conte por trabajar a fuego y ganarse un lugar para los últimos partidos de la Premier League, que les terminaron dando la clasificación a la próxima edición de la Champions League.

A pesar de eso, en Inglaterra aseguran que los Spurs no descartan que alguna oferta considerable pudiera provocar la salida del colombiano al que todavía le restan dos años de contrato de los seis que firmó en 2018 después de llegar procedente del Ajax.

El zaguero no duda en que su “intención” es seguir en el club, pero sabe que todo dependerá de las decisiones que se tomen en la directiva. “Fue una temporada positiva para mí en lo personal. Dentro de lo que pude jugar siempre lo hice de la manera que se tenía que hacer”, es el consuelo de Dávinson pese a los rumores de su partida.

Por ahora se enfoca en hacer un buen partido frente a Arabia Saudita, antes de salir a vacaciones y escuchar las posibles propuestas que le puedan llegar. “Siempre que hayan chances, probabilidades y la intención vamos a querer estar en la mejor liga del mundo”, sentenció el defensor.

Cabe recordar que antes de iniciar la presente temporada, Sánchez tuvo posibilidades en el fútbol español, sin embargo, prefirió pelear un lugar que con Nuno Espirito Santo tenía bastante complicado. Luego llegó Conte y consiguió minutos debido a la lesión de Cristian Romero, oportunidad que aprovechó para nuevamente tener la confianza de salir al campo y ser un apoyo como central, lateral e incluso como cabeza de área.