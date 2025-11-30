Dayro Moreno confesó cuál es su trago favorito: contó la millonada que se ha gastado en alcohol

Dayro Mauricio Moreno es uno de los grandes nombres que tiene el fútbol profesional colombiano, no por algo es el máximo goleador, por encima de otras figuras como Radamel Falcao García.

Más allá de lo que hace en los terrenos de juego, el delantero siempre se ha caracterizado a lo largo de su carrera por una particular forma de ser, que lo ha llevado a protagonizar varias polémicas.

De hecho, muchas de estas controversias están relacionadas con el alcohol, ya que nunca ha ocultado su gusto por tomar. Lo cierto es que más allá de esto, Moreno siempre cumple cuando se trata de vencer al portero para anotar un gol.

Dayro Moreno, máximo goleador del fútbol colombiano. | Foto: AFP

Recientemente, el goleador sorprendió al hablar sobre uno de sus tragos favoritos y la cantidad de dinero que se ha gastado en este, dejando a más de uno con la boca abierta.

En diálogo con el influencer El Negro está claro, el número 17 habló sin tapujos sobre este tema y confesó que lleva cerca de 20 años tomando.

Incluso, fue más allá y reveló que el tequila es lo que más le gusta y disfruta, por eso es muy normal que se le vea tomando la marca Don Julio 70 años, uno de sus tragos favoritos.

Entre risas y con la actitud que lo caracteriza, aseguró que por una botella suele pagar alrededor de 500 mil pesos colombianos. “Me he tomado por ahí unas 3.000 botellas”, afirmó.

En medio de la charla, el influencer sacó su celular y realizó la operación para intentar calcular el dinero que Dayro se ha gastado en este trago, dándole una cifra que ha generado mucha sorpresa: 1.500 millones de pesos colombianos.

Tras escuchar este número, el jugador del Once Caldas simplemente movió la cabeza y mostró una sonrisa, la misma con la que se le ve en cada uno de los partidos que juega.

“Bueno, lo importante fue que disfruté”, comentó entre broma.

La charla continuó por algunos segundos y, al final del video, Moreno se puso a bailar mientras que el influencer le cantaba su canción, que prácticamente ya se convirtió en un himno cada vez que anota un nuevo gol para seguir agigantando su nombre en el fútbol profesional colombiano.

De esta forma, Dayro nuevamente volvió a mostrar que, más allá de la fama que posee, su autenticidad sigue intacta y no ha perdido esa manera que tiene de ser espontáneo y directo con temas de su vida personal.