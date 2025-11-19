Filtran el equipo de Dayro Moreno para 2026: “Tiene acuerdo verbal”

Rumores van y vienen sobre el futuro de Dayro Moreno de cara al 2026. El delantero de 40 años, con reciente llamado a Selección Colombia, estaba entre versiones de la prensa: algunos apuntaban a que podía dejar su querido Once Caldas.

Lo llegaron a vincular hasta con Junior, en un supuesto interés del cuadro barranquillero por volver a tenerlo en sus filas. Sin embargo, el tema se fue enfriando con el pasar de las semanas y Dayro tendría acuerdo verbal con su equipo para 2026.

“Dayro Moreno acordó verbalmente su renovación con Once Caldas”

Fue este miércoles, 19 de noviembre, que el periodista Felipe Sierra reveló el supuesto acuerdo verbal que tiene Dayro Moreno con Once Caldas para renovar su contrato allí hasta 2026. Todo indica que aún hay tiempo para el goleador en las canchas.

“Dayro Moreno (40) acordó verbalmente la renovación de su contrato con Once Caldas por un año más (hasta diciembre de 2026). En los próximos días esperan firmar la extensión de su vínculo.

¿Dayro Moreno piensa en Selección Colombia?

Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, pateó el tablero en la última fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026. Fue en septiembre, y La Tricolor obtuvo su tiquete a la cita orbital.

Entre los convocados estuvo Dayro Moreno, que no vestía la camiseta de la selección desde hace varios años atrás. Fue sorpresa entre la prensa y los aficionados, y tuvo minutos en el terreno de juego.

Se trata de una cuota de experiencia en el equipo colombiano. Por eso la pregunta ya está instaurada en el país y es si Dayro podría ser uno de los convocables por Lorenzo para el Mundial 2026.

Dayro Moreno fue tenido en cuenta por Néstor Lorenzo, en Selección Colombia, en la última fecha eliminatoria al Mundial 2026.

En la posición compite con nombres como Luis Javier Suárez, Jhon Córdoba, Jhon Durán y Rafael Santos Borré. Depende de los rendimientos de cada uno en sus clubes para conocer la decisión final del entrenador argentino al mando de La Tricolor.