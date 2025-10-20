Revelaron qué opinan en la Selección Colombia respecto a la polémica que envuelve a Dayro Moreno en las últimas horas. El máximo goleador histórico del FPC quedó fuera del partido ante Llaneros, el pasado domingo 20 de octubre, en la derrota de su equipo, Once Caldas, ante Llaneros en Villavicencio (2-0).

Fue el periodista Julián Capera, en su canal de YouTube Julián Capera B, quien reveló detalles de la postura que tomaron en la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) al respecto, pues Dayro fue uno de los últimos llamados por Néstor Lorenzo al cierre de las eliminatorias.

Dayro Moreno fue tenido en cuenta por Néstor Lorenzo, en Selección Colombia, en la última fecha eliminatoria al Mundial 2026. | Foto: Getty Images

“Dayro debe incrementar el nivel para jugar con Selección Colombia el Mundial 2026”

“Yo consulté también en Federación Colombiana de Fútbol a ver si lograba encontrar algún elemento para explicar esa situación, y me dicen ‘mire, nosotros no tenemos información respecto a una falta a la disciplina de Dayro Moreno’”, arrancó afirmando Capera.

Y siguió contando lo que le dijeron desde la FCF: “Está en el radar para el Mundial, por eso estuvo en los últimos partidos de eliminatorias; pero, primero, para Néstor Lorenzo la vara de la Liga Colombiana es distinta. Él entiende que acá no hay la misma competencia (...) hay que marcar, en serio, mucha diferencia en el FPC para ganarse un cupo en Selección Colombia”.

“Hoy Dayro, con estos números, muy distintos a los de hace tres meses, está lejos de esa versión. En la Federación desconocen versión de indisciplina, pero sí reconocen que tendría que incrementarse considerablemente su nivel, otra vez, para que Dayro sea parte de las convocatorias de Selección Colombia”, sentenció Julián.

La información de Capera se complementaría en que Dayro Moreno no fue convocado a la última doble fecha Fifa de octubre, donde Colombia vapuleó a México y empató con Canadá, dos de los tres países sede del Mundial 2026.

Desde la Selección Colombia, que dirige Néstor Lorenzo, están muy pendientes a lo que ocurre con Dayro Moreno en Once Caldas. | Foto: Getty Images

Dayro Moreno dio la cara tras la polémica

Rumores de la prensa apuntaban a que Dayro habría tenido actos de indisciplina que lo alejaron del partido ante Llaneros. Previo a dicho juego, el técnico de Once Caldas, Arriero Herrera, le dijo a Win Sports: “Son decisiones técnicas, no más”.

Este lunes, 20 de otubre, reapareció Dayro y trató de dejarlo claro: “¡Jamás dejaré de luchar por estos colores! Esta es y será siempre mi casa. Volveremos con toda mi gente y les aseguro que mejoraremos juntos", escribió en un post en su cuenta de Instagram.