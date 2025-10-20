Suscribirse

Deportes

Filtran postura en Selección Colombia a la polémica de Dayro Moreno: tajante para el Mundial

Más allá de las polémicas, en la Federación Colombiana de Fútbol admitieron qué pasará con Dayro Moreno de cara al Mundial 2026.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Deportes
21 de octubre de 2025, 1:27 a. m.
Desde la Selección Colombia, que dirige Néstor Lorenzo, están muy pendientes a lo que ocurre con Dayro Moreno en Once Caldas.
Desde la Selección Colombia, que dirige Néstor Lorenzo, están muy pendientes a lo que ocurre con Dayro Moreno en Once Caldas. | Foto: Getty Images

Revelaron qué opinan en la Selección Colombia respecto a la polémica que envuelve a Dayro Moreno en las últimas horas. El máximo goleador histórico del FPC quedó fuera del partido ante Llaneros, el pasado domingo 20 de octubre, en la derrota de su equipo, Once Caldas, ante Llaneros en Villavicencio (2-0).

Fue el periodista Julián Capera, en su canal de YouTube Julián Capera B, quien reveló detalles de la postura que tomaron en la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) al respecto, pues Dayro fue uno de los últimos llamados por Néstor Lorenzo al cierre de las eliminatorias.

Dayro Moreno fue tenido en cuenta por Néstor Lorenzo, en Selección Colombia, en la última fecha eliminatoria al Mundial 2026.
Dayro Moreno fue tenido en cuenta por Néstor Lorenzo, en Selección Colombia, en la última fecha eliminatoria al Mundial 2026. | Foto: Getty Images

“Dayro debe incrementar el nivel para jugar con Selección Colombia el Mundial 2026”

“Yo consulté también en Federación Colombiana de Fútbol a ver si lograba encontrar algún elemento para explicar esa situación, y me dicen ‘mire, nosotros no tenemos información respecto a una falta a la disciplina de Dayro Moreno’”, arrancó afirmando Capera.

Y siguió contando lo que le dijeron desde la FCF: “Está en el radar para el Mundial, por eso estuvo en los últimos partidos de eliminatorias; pero, primero, para Néstor Lorenzo la vara de la Liga Colombiana es distinta. Él entiende que acá no hay la misma competencia (...) hay que marcar, en serio, mucha diferencia en el FPC para ganarse un cupo en Selección Colombia”.

“Hoy Dayro, con estos números, muy distintos a los de hace tres meses, está lejos de esa versión. En la Federación desconocen versión de indisciplina, pero sí reconocen que tendría que incrementarse considerablemente su nivel, otra vez, para que Dayro sea parte de las convocatorias de Selección Colombia”, sentenció Julián.

La información de Capera se complementaría en que Dayro Moreno no fue convocado a la última doble fecha Fifa de octubre, donde Colombia vapuleó a México y empató con Canadá, dos de los tres países sede del Mundial 2026.

Desde la Selección Colombia, que dirige Néstor Lorenzo, están muy pendientes a lo que ocurre con Dayro Moreno en Once Caldas.
Desde la Selección Colombia, que dirige Néstor Lorenzo, están muy pendientes a lo que ocurre con Dayro Moreno en Once Caldas. | Foto: Getty Images
Contexto: Selección Colombia brilla en ‘ranking’ para el Mundial 2026: así quedó tras última actualización

Dayro Moreno dio la cara tras la polémica

Rumores de la prensa apuntaban a que Dayro habría tenido actos de indisciplina que lo alejaron del partido ante Llaneros. Previo a dicho juego, el técnico de Once Caldas, Arriero Herrera, le dijo a Win Sports: “Son decisiones técnicas, no más”.

Este lunes, 20 de otubre, reapareció Dayro y trató de dejarlo claro: “¡Jamás dejaré de luchar por estos colores! Esta es y será siempre mi casa. Volveremos con toda mi gente y les aseguro que mejoraremos juntos", escribió en un post en su cuenta de Instagram.

Contexto: Técnico de Once Caldas destapó la verdad y contó por qué tiene borrado a Dayro Moreno

Acompañado del texto, subió un video donde también contaba lo que han sido las últimas semanas. De hecho, alguna vez hizo pública su desazón tras la salida de Once Caldas, ante Independiente del Valle, en Copa Sudamericana.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Juan Cebolla confirmó su ruptura con Alejandra Serje; video dejó en evidencia la verdad

2. Exdirector del FBI desafía a Trump: alega “venganza personal” y busca anular su juicio

3. “Somos una sola patria”: el mensaje de apoyo de Maduro a Colombia ante grave crisis de Petro con Trump

4. Walter Mercado: Números para ganar la lotería el martes, 21 de octubre, cifras para los 12 signos

5. Régimen de Cuba muestra su respaldo a Gustavo Petro en medio de crisis con Donald Trump

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Dayro MorenoSelección ColombiaMundial 2026

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.