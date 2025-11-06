Suscribirse

Colocan a Dayro Moreno en un club multicampeón del FPC: Once Caldas prepararía jugada

En caso de confirmarse, Dayro regresaría a uno de los equipos donde ya brilló como goleador.

Redacción Deportes
7 de noviembre de 2025, 2:59 a. m.
Dayro Moreno podría tener un cambio en su carrera y marcharse a otro equipo que no es Once Caldas.
Dayro Moreno podría tener un cambio en su carrera y marcharse a otro equipo que no es Once Caldas. | Foto: Colprensa-Daniel Ocampo

Sigue siendo un misterio el futuro de Dayro Moreno en Once Caldas. El contrato del delantero con el blanco blanco va hasta diciembre de 2025 y las próximas semanas serían claves en cuanto a su futuro.

Desde hace un par de días se vienen filtrando rumores en la prensa que apuntan a que Once Caldas ya le habría hecho la oferta de renovación a Dayro. Cierto o no, parece que hay otros equipos que buscarían fichar al experimentado delantero.

¿Dayro Moreno en Junior de Barranquilla?

Fue el periodista Daniel Pérez quien entregó detalles al respecto. Lo hizo en la tarde de este jueves, 6 de noviembre de 2025, en el programa SinBoleta. Allí, reveló que Dayro estaría siendo seguido de cerca por Junior de Barranquilla. Además, sacó a la luz que el blanco blanco ya le habría entregado la renovación al futbolista, una jugada que sería para tenerlo cerca.

“Hoy hay rondando una bomba en Barranquilla. Quieren llevar a alguien que ya estuvo, veterano, y si no ha renovado su contrato: es Dayro Moreno. Me dijeron que parece que sí lo habían preguntado, no sé si ya renovó el vínculo con Once Caldas o no lo ha hecho”, afirmó Pérez en el espacio referenciado.

Y sentenció: “Creo que él tiene eso en el poder (renovación con Once Caldas) para ver si lo va a hacer o no, y yo no sé si él quiera mirar otras cosas. El tema de la competencia internacional, Sudamericana o Libertadores, seduce a cualquier jugador”.

Horas antes de que se conociera esta información, el periodista deportivo Alexis Rodríguez contó que serían un total de tres equipos los que estarían detrás de Dayro, todos del FPC. Su rótulo de goleador sigue más vigente que nunca.

Dayro Moreno cuando vistió los colores de Junior de Barranquilla en 2013.
Dayro Moreno cuando vistió los colores de Junior de Barranquilla en 2013. | Foto: Colprensa.

Es poco probable que se confirme el futuro de Dayro Moreno antes del final del todos contra todos en la Liga BetPlay 2025-ll. A Once Caldas le quedan dos juegos, ante Pasto por la fecha 19 y contra Deportivo Cali en la jornada 20.

Así las cosas, Dayro y sus compañeros estarían enfocados en sacar adelante la situación del equipo. Se estancan en el puesto 12 con 23 puntos, a tres del octavo (América de Cali) y aunque la clasificación parezca compleja, aún tiene chances matemáticas de entrar.

Contexto: Tabla de posiciones en Liga BetPlay tras Boyacá Chicó vs. América de Cali: gigante se metió

Cabe recordar que, en varias ocasiones, Dayro ha manifestado su interés por seguir su carrera en Once Caldas. Se trata del equipo de sus amores, con el que ha logrado títulos y actuaciones memorables.

