De ganar títulos con Millonarios a manejar carro por plataformas, hoy trata de renacer en el fútbol: “Me dio rabia”

De acuerdo con Huérfano, las versiones que en su momento surgieron respecto a que su salida de Millonarios, supuestamente, obedeció a pretensiones económicas, no eran ciertas. No obstante, admite que hubo errores de negociación entre su representante y el club.

“ Mi representante de pronto no tenía muy buena relación con Millonarios y tomaron malas decisiones . Siento que muchas cosas; dejé las decisiones en manos de él y siento que no debió ser así, pero también yo era un ‘pelao’ que a penas llegaba al fútbol profesional y se empieza a dar cuenta de cómo se maneja el fútbol profesional”, dijo Huérfano en el programa citado anteriormente.

Además, Huérfano dijo que él sentía que a pesar del momento que vivía en ese entonces en Millonarios, el ego no se le subió a la cabeza. “Solo que hubo momentos que sí sentí que la gente me trató muy distinto. Cuando tú juegas bien y estás bien, todo el mundo te ama. Cuando tienes un partido malo, te basta para que te digan de todo, te traten como lo peor, Entonces hubo un momento que yo mismo me alejé y me dio rabia. Pero el ego, jamás”, agregó.