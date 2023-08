De la Pava y Bodhert estallan de ira: cada uno soltó su propia versión de la pelea en el Santa Fe vs. Cali

Independiente Santa Fe y Deportivo Cali protagonizaron una de las series más intensas en los octavos de final de la Copa Betplay. El cuadro cardenal ganó el partido de vuelta en el tiempo añadido y mandó todo a los penales, momento en el que estalló una dura pelea que se trasladó hasta el interior del túnel de vestuarios.

En rueda de prensa, un poco más calmados, los técnicos de ambos equipos manifestaron su versión de los hechos y dieron pincelazos sobre el detalle que detonó la pelea: el robo del papel donde Johan Wallens, arquero del cuadro vallecaucano, tenía anotados los cobradores de Santa Fe.

Jaime De La Pava, técnico del Cali, fue el primero en hacer un llamado al juego limpio. “El arquero tiene una información y no se la pueden quitar y llevársela”, sentenció el entrenador en rueda de prensa.

“El profesor Eduardo Niño (preparador de arqueros) no está pintado en la pared y él tiene una información de estrategia y que nos da esas posibilidades. La tecnología hoy nos da también la posibilidad de acertar. Nos tocó perder ahí, pero eso lo tienen que respetar, la palabra es respeto, no podemos llegar a lo que sucedió, eso no puede pasar”, agregó.

Jhon Vásquez recibió la tarjeta roja en dicho suceso. | Foto: Semana

Al lado de De La Pava estuvo sentado el jugador Luis Haquín, que también reprochó la actitud de Santa Fe. “Lamentable que quizás se termine de esa manera, pero yo considero que debe existir un respeto y no cruzar una línea, eso es muy importante. En su momento se darán cuenta qué pasó, está grabado. El hecho de incitar a la violencia y si incitas vas a tener una reacción, entonces igual hay que saber que hay límites y no los puedes sobrepasar”, afirmó.

Haquín fue un poco más allá y acusó al banquillo rival de usar frases hirientes en contra de sus compañeros. “Somos colegas todos y nos respetamos, pero incitar a la violencia y utilizar el término de ‘matarnos’, pues es algo complicado. Ojalá que obviamente se tomen cartas en el asunto, por el bien del fútbol colombiano que merece una buena imagen por el crecimiento que ha venido teniendo y que no vuelva a pasar”.

El juego fuerte fue la constante durante todo el partido. | Foto: DIMAYOR

Bodhert respondió

Minutos más tarde, Hubert Bodhert entró a la sala de prensa y reveló su molestia por las constantes provocaciones de los miembros del Deportivo Cali. " Yo decir que alguien intervino o no, no me consta”, dijo al respecto de la presunta ‘jugadita’ de uno de los recogebolas.

“Mi molestia fue que yo tenía toda la gente del Cali al lado mío, si ellos tienen su banco. Ahora hablé con el profe y me contó sobre la información del arquero, pero yo soy abierto con eso y no me opongo a esa información”, declaró.

Bodhert se molestó porque jugadores y miembros del cuerpo técnico reclamaban después de cada penal ejecutado. “Son cosas del fútbol, de calentura. Ahora pasé, hablé con el profe y le pedí mis excusas si lo ofendí, pero fue lo que yo desde el banco pude ver”, dijo.

El técnico cartagenero prefirió destacar al portero Juan Daniel Espitia, quién salió como figura del partido luego de atajar tres de los cuatro penales del Deportivo Cali. “Desde un principio Espitia me pareció una gran proyección y ese muchacho necesita competencia. Antony Silva necesita quién le compita porque no lo puedo tener para todo y desde un principio lo tenía claro, uno juega Liga y otro Copa, y esta es de él. Juan Daniel se viene preparando bien, viene trabajando bien y que lo haya hecho de gran manera nos deja tranquilos”, analizó.

Bodhert, sin embargo, reconoció que a su equipo todavía le falta mejorar. “Yo no encontré un equipo con idea clara, vamos a tener días amargos y buenos, pero hay que empezar a sostener el ritmo que al final dará resultados, no es de la noche a la mañana”, finalizó.