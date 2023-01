De no creer: Virgil van Dijk se suma a la larga lista de lesionados en el Liverpool

Si a Liverpool le faltaba algo después de la dolorosa derrota a manos de Brentford era perder a otro de sus habituales titulares. Virgil van Dijk, principal líder de la defensa de los reds, salió tocado en el primer tiempo y luego tuvo que ser sustituido por Joel Matip en el entretiempo.

Después del partido, el técnico Jurgen Klopp aseguró que se trataba de un cambio por precaución; sin embargo, este miércoles se confirmó desde la prensa inglesa que tiene un problema más serio y probablemente estará fuera algunas semanas.

“Virgil se resintió un poco en el músculo y dijo que estaba bien, y que es un muy buen juez de este tipo de cosas. Pero no quería correr ningún riesgo. Los fisios se pusieron muy contentos cuando dije que no nos arriesgamos. No es una lesión, simplemente sintió la intensidad”, fueron las palabras del técnico alemán, sin saber que ni el propio Van Dijk le acertaría a ese pronóstico.

De acuerdo a lo que informa el Liverpool Echo, el dolor persistió con el paso de las horas y provocó que hicieran más pruebas en el departamento médico, lo que terminó arrojando una posible lesión en el tendón de la corva, que, cuanto menos, lo tendrá como baja este sábado en la tercera ronda de la FA Cup enfrentando al Wolverhampton.

Van Dijk reclama a sus compañeros tras el segundo gol de Brentford - Foto: AFP

La incógnita se resolverá probablemente entre jueves y viernes, cuando se espera que el cuadro de Merseyside emita un comunicado al respecto de su principal ficha en la zaga. El próximo 6 de enero está programada una rueda de prensa en la que, lo más probable, es que el tema principal sea Van Dijk y como afrontarán el mercado de pases en caso de confirmarse la lesión.

Los primeros reportes apuntan a que será mínimo un mes de baja, es decir, que tendrá tiempo de sobra para recuperarse de cara al primer partido de los octavos de final de Champions League frente al Real Madrid, a disputarse en Anfield el 21 de febrero. No obstante, ya es preocupante la larga lista de lesionados en la que se encuentran Luis Díaz, Diogo Jota, Roberto Firmino, Arthur y James Milner, piezas importantes para Klopp y su cuerpo técnico.

Liverpool, en picada

Lo más grave de esta lesión es que llega en un momento crítico para Liverpool. Lejos de la pelea por el título, perdiendo terreno en la clasificación a la Champions League y sumido en una profunda crisis de lesionados, que no mermó ni siquiera con el largo parón por el Mundial de Qatar 2022.

El año 2023 empezó de la peor manera posible para el Liverpool. La ausencia de Luis Díaz se sigue sintiendo en zona ofensiva, donde el principal objeto de las críticas es el uruguayo Darwin Núñez, curiosamente el fichaje más caro en la historia de los reds, hecho el pasado mercado de verano a cambio de 75 millones de euros.

El exgoleador del Benfica parecía haber roto su racha negativa contra Brentford el lunes, sin embargo, el gol fue anulado por fuera de juego, antes de que Oxlade-Chamberlain descontara parcialmente el marcador. Pero los fallos de Núñez se hicieron más evidentes cuando el cuadro local golpeó en otra ocasión, llevándose un triunfo histórico que, además, los acomoda en la lucha por los cupos a torneos europeos.

Al final fue un 3-1 que enciende las alarmas en el cuerpo técnico comandado por Jurgen Klopp, ya golpeado por la cantidad de lesiones que sufrieron en la primera mitad de temporada.

El agravante de esta derrota es que Liverpool no caía con Brentford desde el año 1938, cuando visitó el extinto Griffin Park y cayó 2-1 con doblete de Jack Holliday. 84 años después, las abejas celebraron a rabiar una victoria que les augura un buen remate de la campaña, en la que su objetivo inicial era escapar de la zona de descenso.