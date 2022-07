Define su futuro: Cristiano Ronaldo llegó a las instalaciones del Manchester United

Cristiano Ronaldo, que no asistió a la vuelta a los entrenamientos de principios de julio, regresó el martes al centro de entrenamiento del Manchester United, donde podría discutir su futuro, según imágenes difundidas por medios británicos.

La superestrella portuguesa de 37 años evocó “problemas familiares” para justificar su ausencia en la vuelta a los entrenamientos de los red devils el pasado 4 de julio y en la posterior gira del equipo en Asia y Oceanía.

Pero el delantero indicó al club que deseaba ser traspasado a un equipo que disputara la Champions League. No es el caso del Manchester United, que tras un decepcionante sexto puesto en la pasada Premier League tendrá que conformarse con Europa League.

Según los medios, el jugador se encuentra acompañado por su representante Jorge Mendes y habría previsto una entrevista con el nuevo entrenador Erik Ten Hag para evocar el futuro del portugués.

Cristiano Ronaldo e seu agente, Jorge Mendes. chegando ao CT do Manchester United.



O jogador deverá ter uma reunião com Erik ten Hag para comunicar seu desejo de sair. pic.twitter.com/P3VVQZ8M69 — Futmais (@futtmais) July 26, 2022

El mítico exentrenador del club, Alex Ferguson, quien hizo debutar a Cristiano Ronaldo en Premier League, también está en el centro de entrenamiento.

El club rojo de Mánchester no ha cesado de repetir que Ronaldo, a quien le queda un año de contrato, no está en venta. A pesar de rumores del supuesto interés de equipos como el Bayern, el Chelsea o el Atlético de Madrid, la hipotética transacción financiera no sería fácil por un jugador que la pasada temporada fue el mejor pagado de la plantilla, con más de 500.000 euros por semana.

El portugués estaría, sin embargo, dispuesto a rebajar su salario alrededor del 30 %. Pero incluso con esa rebaja, a su edad, Ronaldo no constituye una solución a largo plazo para un eventual comprador.

Invitado a Colombia

Producto de ese supuesto deseo de salir del que se habló por semanas, varios clubes en el mundo han jugado la broma de invitarlo, aún sabiendo que no tienen la más mínima oportunidad. En el fútbol colombiano, por ejemplo, también le salió un pretendiente desde Antioquia, más exactamente desde el municipio de Rionegro, donde actúan las Águilas Doradas.

“Cris Hola. Sabemos que estás buscando equipo, que te parece si vienes y haces dupla con el goleador del equipo Marco Pérez”, fue el mensaje con el que el cuadro dirigido por Leonel Álvarez lanzó su ofensiva para convencer al delantero portugués a través de Instagram, red social en la que Cristiano cuenta con 469 millones de seguidores.

Este tipo de publicaciones se han repetido varias veces en distintas latitudes del planeta, pero hasta ahora ninguno ha recibido respuesta positiva por parte del luso, ni siquiera los que le ponen una millonada sobre la mesa para convencerlo de abandonar Europa e ir a llenarse los bolsillos en la recta final de su carrera.

Lo único que hasta ahora ha puesto a tambalear la continuidad de Cristiano en Inglaterra es una multimillonaria oferta desde Arabia. De acuerdo con TVI y CNN Portugal, a las manos de Mendes ha llegado una propuesta salarial envidiable para llevar a CR7 al Medio Oriente.

La propuesta incluye 30 millones de euros para romper el contrato con el Manchester, 20 millones a repartir entre los intermediarios que puedan influir en hacer real el movimiento y 250 millones de euros de sueldo para el portugués repartidos en los dos años de contrato que firmaría como la cara del campeonato árabe, al que recientemente llegó el colombiano David Ospina como fichaje estelar del Al-Nassr.

Con información de la AFP.