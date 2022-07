“Ídolos de barro”: pulla de Carlos Antonio Vélez a la Selección Colombia masculina tras logros de la femenina

El lunes por la noche, el fútbol femenino en Colombia dio otro contundente golpe a sus críticos, pues el equipo de mayores en esa categoría logró la clasificación a la final de la Copa América que se desarrolla en el país, además de conseguir el tan anhelado cupo al Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023 y a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Sin duda alguna, esta es una de las hazañas más importantes del fútbol nacional en los últimos años y más en un 2022 que dejó a la selección masculina sin Copa del Mundo. Aunque no habrá fiesta tricolor en Catar 2022, el país podrá ver al combinado patrio en los mundiales de las categorías femeninas sub 17, sub 20 y mayores.

Y como era de esperar, fueron muchos los comentarios que empezaron a aparecer en las redes sociales sobre este nuevo logró de la Selección Colombia femenina. Con cada vez más simpatizantes en el bus de la victoria, los seguidores de la Tricolor aprovecharon para felicitar y elogiar a las jugadoras que hacen parte del equipo dirigido por el técnico Nelson Abadía.

“Estamos alegres, estamos contentos por la llegada nuevamente a mundiales y a Olímpicos… Esto es un trabajo que venimos haciendo hace cuatro años y ya comienza a dar su fruto. Es grandioso lo que están haciendo nuestras futbolistas por la Selección y por el país”, dijo el estratega colombiano al término del partido en Bucaramanga, donde bastó una anotación de Linda Caicedo para derrotar a Argentina.

Minutos después, una de las personas más influyentes del periodismo deportivo en el país dio su opinión, la cual fue corta pero contundente hacia el proyecto de la selección de mayores masculina.

Por medio de su cuenta de Twitter, el periodista Carlos Antonio Vélez mandó una pulla a los jugadores de la Selección Colombia que no consiguieron clasificar al Mundial de Catar 2022, indicando que son unos “ídolos de barro” y destacando que la categoría femenina sí alcanzó el objetivo.

“Tuvieron que pasar 21 años y que aparecieran las mujeres para volver a jugar una final de Copa América en fútbol. Aseguran además Mundial y Olímpicos… lo que no pudieron hacer muchos ‘ídolos de Barro’ lo lograron ellas… Felicidades!”, escribió Vélez.

Sin duda alguna, el 2022 ha sido un año de ensueño para el fútbol femenino tras asegurar la clasificación al Mundial de Australia‐Nueva Zelanda 2023 y a los Juegos Olímpicos de París 2024, certámenes en los que estará por tercera vez en su historia. Asimismo, con otros grupos de trabajo, pero en la misma categoría, la Tricolor estará la Copa del Mundo sub 17 en India (11 al 30 de octubre de 2022) y el Mundial de Costa Rica (10 al 28 de agosto de 2022).

Cabe recordar que las selecciones participantes también buscan hacerse con el millonario premio económico que entregará la Conmebol al combinado que salga campeón del torneo. El máximo ente del fútbol suramericano determinó que la selección ganadora recibirá 1,5 millones de dólares y el subcampeón 500.000 dólares.