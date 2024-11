Definido el equipo con el que Fernando Gaviria correrá en 2025: ya hay anuncio oficial

Sobre la estadía del pedalista nacional en el equipo telefónico al cierre de la presente temporada había muchas dudas, luego de que en el transcurso de las competencias del año no se destacara con victorias en ningunas de las grandes que hizo.

Esos resultados, no tan favorables, hacían pensar que los directivos del cuadro español para el siguiente año ya no apostarían por Gaviria, pero no fue así, pues en las últimas horas oficializaron que su vínculo sigue.