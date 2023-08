Déiber Caicedo, con altas expectativas tras ser anunciado en Junior: “La gente acá es apasionada”

Pese a que viene de una lesión muy sensible que le impidió jugar en el último tiempo, el extremo llega a Junior con el deseo de recuperar su ritmo y liderar el ataque en un gran reto, del cual es muy consciente, ya que los resultados no han sido muy positivos a favor del rojiblanco.

Las palabras de Déiber Caicedo como nuevo jugador del Junior

Respecto a los exámenes médicos y el asunto que involucró a Damir Ceter, el extremo no ocultó que son difíciles tales chequeos, ya con el antecedente de que múltiples jugadores no pudieron llegar al club por ese trámite. “Esos son requisitos del club y siempre lo han hecho. Uno no puede cambiar eso. Mientras tú estés bien no va a pasar nada, pues son cosas del club. Ya firmé, creo que todo bien”, indicó.