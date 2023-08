Diego Novoa sacó pecho ante las críticas y dejó una gran reflexión a hinchas del América: “No fueron días fáciles”

| Foto: NurPhoto via Getty Images

Posteriormente, el arquero no fue citado por Lucas González para disputar el encuentro posterior ante Pasto. Mucho se especuló sobre los futuros proyectos de Novoa; sin embargo, para darle fin a todos esos rumores, rompió el silencio y aclaró varios asuntos.

Las palabras de Diego Novoa en medio de las críticas

“En ningún momento tuve o pedí licencia. Mi ausencia en el juego pasado fue únicamente por decisión técnica, porque al consultármelo yo pedí estar. Las personas que hicieron parte de mi formación me indicaron que los problemas se enfrentan y no se evaden, entonces en ningún momento quise estar ausente”, expresó Novoa, quien afirmó que se trató de una decisión técnica de Lucas González.

Sus sensaciones por la actitud de la hinchada

En el mismo espacio, reveló que entiende perfectamente la actitud de los fanáticos que todavía no le llenan su aparición a servicio de la ‘Mechita’. Admitió que no han sido días fáciles, pero está dispuesto a seguir luchando.

“Para nadie es fácil algo cuando no te salen las cosas en el trabajo, pero pienso y siento que la mejor medicina en estos momentos en la conciencia. Soy un deportista que siempre trabaja a conciencia, que siempre me entrego”, declaró.

El mismo Novoa pidió el espacio al departamento de comunicaciones del América de Cali para alzar su voz y manifestar ese respaldo que le guarda a la institución, pese a que su momento actual no es el mejor.

“Quería hacer público el agradecimiento a todas esas personas que se tomaron el tiempo de enviarme un mensaje, porque fue muy valioso para mí y obviamente para mi familia, que fue un poco más golpeada con esta situación (...) Entiendo la pasión con la que vivimos, por lo que ya me considero hincha de América y quiero lo mejor para la institución” , indicó.

“Comprendo la molestia. Comprendo cualquier expresión por el resultado y por lo que no queríamos que sucediera ante Nacional, pero siento que eso me va a fortalecer y llevar por este camino que estoy emprendiendo por este sueño día tras día. Quiero seguir ratificando mi compromiso con la hinchada, porque día tras día me entrego para que eso sea posible”, finalizó Novoa, quien está a completa disposición de Lucas González y compañía.