Junior de Barranquilla no tiene límites; destrabó todo para anunciar nuevo fichaje

Durante todo el 2023 se le ha dado lugar a que Junior de Barranquilla afine en su desempeño deportivo y logre ser protagonista, no obstante, iniciando el mes de agosto todo parece indicar que de no haber una recuperación en el tiempo que queda para acabar el año , la cotidiana inversión de la familia Char por sacar al equipo campeón va a quedar en la basura.

A lo largo del año en curso, el conjunto barranquillero ha tenido un desfile de jugadores contratados en busca de ser el equipo ideal, sin embargo, ninguno ha terminado dando la talla. Juan Fernando Quintero fue sin duda el nombre más rutilante de las contrataciones pero este, lastimosamente, no terminó “encajando” en la idea del técnico.

🚨 A esta hora #Junior intenta convencer a #VancouverWhitecaps para conseguir una cesión con opción de compra por Deiber Caicedo (23). Aún no logran el acuerdo, pero los diálogos avanzan de buena forma 🔴⚪️🔵 👀 Podría cerrarse hoy; de darse, firmaría hasta junio de 2024 pic.twitter.com/4oVD78FLUq

Estos dos atacantes llegan a dejar en el olvido el frustrado paso de Damir Ceter desde Italia. Luego que desde Barranquilla dieran a conocer que no pasó los exámenes médicos, por lo que no podría sumarse al plantel del equipo ‘tiburón’.

🚨🦈 Damir Ceter no pasa los exámenes médicos en Junior @elheraldoco https://t.co/1nCfWT9KZw

Además de no pasar los exámenes, los números totales de Ceter en su carrera no son tan destacados. Hasta ahora son 141 partidos, 27 goles y 11 asistencias. El elenco donde mejor le fue a Ceter fue el Olbia Calcio, donde hizo 13 goles en 35 partidos, en la Serie C de Italia.