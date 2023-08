Es un hecho: directiva de Junior ya definió el futuro del ‘Bolillo’ Gómez tras empate con Bucaramanga

Junior de Barranquilla se enfrenta a una dura crisis de resultados que ya ha trascendido a las tribunas del estadio Metropolitano. Este lunes (31 de julio), tras el empate 1-1 ante Atlético Bucaramanga, la afición rojiblanca se hizo sentir y pidió la salida inmediata de Hernán Darío Gómez.

La incógnita sobre el futuro del entrenador se mantuvo aún después de la rueda de prensa, en la que avisó que estaba a la espera de la decisión de los directivos.

Inicialmente, se creía que este nuevo tropiezo en condición de local significaría el final de la ‘era Bolillo’, sin embargo, en Junior decidieron pensar con cabeza fría el siguiente paso.

Vladimir Hernández, futbolista de Junior. | Foto: Dimayor

El entrenador antioqueño fue respaldado al menos unos días más y ya se encuentra preparando el compromiso ante Unión Magdalena del próximo sábado (5 de agosto), en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta.

Es más, Junior trabaja para cerrar dos contrataciones que fueron aprobadas por el propio ‘Bolillo’ Gómez. Ambas apuntarán a dar un salto de calidad en el frente de ataque: Deiber Caicedo y José Enamorado se sumarán al proyecto si aprueban los exigentes exámenes médicos que, por ejemplo, truncaron esta semana la llegada de Damir Ceter, procedente del Bari de Italia.

La dirigencia del club barranquillero hizo oídos sordos a la petición de su hinchada y le dará, por lo pronto, un partido más de espera al cuerpo técnico, que se comprometió a conseguir los resultados que aún no llegan en el arranque del segundo semestre.

Además de eso, al ‘Bolillo’ le cobran el hecho de haber descartado al capitán Sebastián Viera e influir en la intempestiva salida de Juan Fernando Quintero, que el fin de semana dio el ‘sí' para volver a Argentina, pero con la camiseta de Racing. Cabe recordar que el experimentado técnico también estuvo a punto de descartar a Carlos Bacca y rechazó el regreso de Teófilo Gutiérrez, quien finalmente terminó volviendo al Deportivo Cali.

Quintero y el 'Bolillo' durante un entrenamiento de Junior. | Foto: Instagram @JuniorClubSA

‘Bolillo’, irónico con el trato de la hinchada

En rueda de prensa, posterior al partido que incluso pudo terminar en derrota con ese remate en el palo al minuto 96′, Gómez lamentó no poder sumar de a tres y se mostró irónico con los insultos que le cayeron desde la tribuna.

“Yo soy como de arrebatos. Tengo cariño por Fuad y el Junior, pero no soy una persona de aguantar mucho. Hace muchos años estoy dirigiendo y el equipo juega bien hoy, no perdió, pero al final… Cantan bien, se les oye bien desde afuera, pero yo no soy de aguantar. Mañana es otro día”, sentenció.

Sobre los minutos finales, gran parte de los asistentes se unieron en coro pidiendo la salida del cuerpo técnico. “Yo me río de eso. La costa es alegre y eso es parte de la fiesta en la tribuna. Eso es bien orquestado, bien manejado”, lanzó.

El ‘Bolillo’ considera que “el equipo está en construcción. Trajo jugadores nuevos, están jugando, hay sociedades, hay buen juego. En todos los partidos se ha cambiado para buscar las sociedades, hoy nos gustó. Al equipo lo tiene frenado el no ganar y eso lo aburre. Hoy varios tuvieron opción, Carlos, Vlacho, Didier, y no se da. Hoy jugamos bien, pero los muchachos ni hablan porque sienten que trabajaron bien, pero no ganan. Hay que ganar”.

Hernán Darío 'El Bolillo' Gómez, técnico de Junior. | Foto: Dimayor

Junior no pasó por alto el gol que el VAR le anuló a ‘Cariaco’ González por unos centímetros. “En el primer tiempo tuvimos opciones muy claras y un gol que nos anulan por una raya, no sé si a otros equipos les pitan igual. Y el equipo sintió eso porque viene con el problema de no ganar y hace todo para ganar y no puede hacerlo. Además, se metieron los once de Bucaramanga a defenderse”, dijo el entrenador.