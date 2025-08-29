Suscribirse

Dejan atrás a Shohei Ohtani: el japonés pierde en la carrera por el MVP de la Liga Nacional

La batalla por el MVP de la Liga Nacional enfrenta a Ohtani y Schwarber en una de las disputas más cerradas de la MLB.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

30 de agosto de 2025, 12:36 a. m.
Los Angeles, CA - October 26: Dodgers star Shohei Ohtani sustains a shoulder injury while trying to seal second base during the seventh inning of the Dodgers' 4-2 win over the Yankees in Game 2 of the World Series at Dodger Stadium on Saturday night. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times via Getty Images)
Shohei Ohtani es dejado en el segundo lugar de cuadrangulares convertidos. | Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

La lucha por ser el MVP de la Liga Nacional está más ajustada que nunca. Muchos periodistas y fanáticos expertos tenían un claro candidato a ganar este importante galardón.

Contexto: Dos colombianos protagonizan increíble momento en la MLB: así fue su duelo histórico

Todos creían que el japonés Shohei Ohtani repetiría como el jugador más valioso, teniendo en cuenta el excelente desempeño que ha mostrado con el bate entre las manos, aunque su nivel desde el montículo se ha visto mermado por su desgarro del labrum en el hombro izquierdo durante el segundo juego de la Serie Mundial del 2024.

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - AUGUST 28: Kyle Schwarber #12 of the Philadelphia Phillies celebrates in the dugout after hitting a two-run home run in the fourth inning against the Atlanta Braves at Citizens Bank Park on August 28, 2025 in Philadelphia, Pennsylvania. (Photo by Emilee Chinn/Getty Images)
Kyle Schwarber es el jugador número 21 en anotar 4 cuadrangulares en un partido dentro de las Grandes Ligas. | Foto: Getty Images

Pero en la discusión apareció otro gran jugador que no muchos tenían en el radar, Kyle Schwarber. El jardinero izquierdo ha tenido grandes presentaciones con Philadelphia Phillies y ha puesto su nombre sobre la mesa de los candidatos.

Schwarber, el pasado jueves 28 de agosto, logró igualar un hito histórico en las Grandes Ligas, al conectar cuatro cuadrangulares en un solo partido. En dicho encuentro, su equipo ganó por un aplastante 19 carreras a 4 a Atlanta Braves.

Contexto: Trump le pone los ojos encima a la MLB: este sería el nuevo ‘capricho’ que exige el mandatario

De las 19 carreras que marcó Philadelphia esa noche en el Citizens Bank Park de Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, el pelotero de 32 años impulsó 9, confirmando así su impacto determinante en la ofensiva.

El nacido en Middletown, Ohio, ya acumula 49 jonrones en lo que va de la temporada, cuatro más que Ohtani y solo uno menos que Cal Raleigh, de los Seattle Mariners, quien fue el primer jugador en llegar a 50 cuadrangulares esta temporada.

LOS ANGELES, CA - JUNE 16: Los Angeles Dodgers pitcher Shohei Ohtani (17) throws a pitch during the MLB game between the San Diego Padres and the Los Angeles Dodgers on June 16, 2025 at Dodger Stadium in Los Angeles, CA. (Photo by Brian Rothmuller/Icon Sportswire via Getty Images)
Ohtani apenas tiene una victoria desde el montículo. | Foto: Icon Sportswire via Getty Images

Por lo que Schwarber tiene una clara ventaja hacia el título de MVP de la Liga Nacional, teniendo en cuenta que Cal Raleigh compite por el jugador más valioso de la Liga Americana.

Por su parte, la estrella japonesa marca una diferencia considerable en el promedio de bateo, puesto que dentro de la caja Ohtani promedia un sólido .278, mientras que su rival de Filadelfia ronda el .248.

Esta no es una estadística menor, puesto que habla de qué tan certero es un bateador, y en este aspecto el japonés de 31 años no solo le saca ventaja a Schwarber, sino también a una gran mayoría de aspirantes a este galardón.

Contexto: Willson Contreras suspendido por la MLB: la sanción que podría cambiar el destino de los Cardinals

El desempeño de ambos peloteros ha sido realmente impresionante, pero solo uno de ellos podrá obtener el MVP. Donde Ohtani podría marcar la gran diferencia es desde el montículo, aunque hasta ahora ha sido llevado de a poco en sus lanzamientos y aun no muestra su mejor nivel.

De tener un cierre de temporada regular al nivel que acostumbra, el pelotero japonés podría asegurar nuevamente el MVP, convirtiendo la decisión del 2025 en una de las elecciones más difíciles de la historia de la MLB.

