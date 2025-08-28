Dos colombianos protagonizan increíble momento en la MLB: así fue su duelo histórico

Este jueves, 28 de agosto, dos colombianos protagonizaron un gran juego de las Grandes Ligas del béisbol mundial. Se trata de dos abridores que dieron mucho de qué hablar en un encuentro que se llevó a cabo en el American Family Field, de Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos.

El partido fue entre Milwaukee Brewers frente a Arizona Diamondbacks y marcó el final de la serie. El abridor para los locales fue José Quintana, mientras que por parte de la visita estuvo Nabil Crismatt, ambos colombianos.

Este fue el duelo decisivo de la serie entre ambos equipos de la Liga Nacional y dejó como ganador a los visitantes. La disputa entre lanzadores comenzó intensa, con Crismatt enfrentando en la primera entrada a Sal Frelick, quien conectó un espectacular jonrón para poner en ventaja a Cerveceros muy temprano.

José Quintana lleva 21 apariciones esta temporada con Milwaukee Brewers. | Foto: Getty Images via AFP

En la siguiente entrada, Quintana golpeó con su lanzamiento a Tyler Locklear, cuando Lourdes Gurriel Jr. estaba en tercera, lo que permitió igualar el marcador de manera sorprendente. Posteriormente, concedió un sencillo de Ildemaro Vargas con el que Gabriel Moreno y Blaze Alexander llevaron la pizarra 3 a 1 a favor de Arizona.

En la baja de la segunda, Crismatt, nacido en Barranquilla y de ascendencia palestina, con corredores en las esquinas, realizó un lanzamiento que Andruw Monasterio respondió con un rodado para out, pero dio tiempo suficiente para que Isaac Collins anotara. El marcador se ajustó 3 por 2.

Nabil Crismatt lleva cinco años en las Grandes Ligas. | Foto: Icon Sportswire via Getty Images

Para la parte alta de la tercera entrada, Quintana, de 36 años, con las bases llenas, permitió que Tyler Locklear bateó un rodado para out, lo que abrió la puerta a la anotación de Corbin Carroll. Luego, Alek Thomas conectó un sencillo elevado que permitió que Gurriel Jr. y Blaze Alexander sumarán dos más para el 6 a 2 parcial.

En la parte baja de la tercera se repitió el guion para, pero esta vez con Crismatt en problemas. Isaac Collins bateó y William Contreras junto a Brice Turang lograron anotar para dejar el juego 6 carreras a 4, marcador que finalmente se mantuvo hasta el cierre.

El duelo de lanzadores sin lugar a dudas fue para el barranquillero de 30 años, que se mantuvo desde el montículo 5.2 entradas, mientras que Quintana, nacido en Arjona, solo pudo estar en 3.2.