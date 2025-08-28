Suscribirse

Dos colombianos protagonizan increíble momento en la MLB: así fue su duelo histórico

Los cafeteros, Nabil Crismatt y José Quintana se robaron el espectáculo.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

29 de agosto de 2025, 1:48 a. m.
MILWAUKEE, WISCONSIN - AUGUST 28: Jose Quintana #62 of the Milwaukee Brewers pitches against the Arizona Diamondbacks in the second inning at American Family Field on August 28, 2025 in Milwaukee, Wisconsin. (Photo by Patrick McDermott/Getty Images)
Los colombianos se robaron el espectáculo de las Grandes Ligas. | Foto: Getty Images

Este jueves, 28 de agosto, dos colombianos protagonizaron un gran juego de las Grandes Ligas del béisbol mundial. Se trata de dos abridores que dieron mucho de qué hablar en un encuentro que se llevó a cabo en el American Family Field, de Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos.

El partido fue entre Milwaukee Brewers frente a Arizona Diamondbacks y marcó el final de la serie. El abridor para los locales fue José Quintana, mientras que por parte de la visita estuvo Nabil Crismatt, ambos colombianos.

Contexto: MLB al límite: series del Este y Oeste podrían definirse este fin de semana

Este fue el duelo decisivo de la serie entre ambos equipos de la Liga Nacional y dejó como ganador a los visitantes. La disputa entre lanzadores comenzó intensa, con Crismatt enfrentando en la primera entrada a Sal Frelick, quien conectó un espectacular jonrón para poner en ventaja a Cerveceros muy temprano.

José Quintana Milwaukee Brewers
José Quintana lleva 21 apariciones esta temporada con Milwaukee Brewers. | Foto: Getty Images via AFP

En la siguiente entrada, Quintana golpeó con su lanzamiento a Tyler Locklear, cuando Lourdes Gurriel Jr. estaba en tercera, lo que permitió igualar el marcador de manera sorprendente. Posteriormente, concedió un sencillo de Ildemaro Vargas con el que Gabriel Moreno y Blaze Alexander llevaron la pizarra 3 a 1 a favor de Arizona.

En la baja de la segunda, Crismatt, nacido en Barranquilla y de ascendencia palestina, con corredores en las esquinas, realizó un lanzamiento que Andruw Monasterio respondió con un rodado para out, pero dio tiempo suficiente para que Isaac Collins anotara. El marcador se ajustó 3 por 2.

MILWAUKEE, WI - AUGUST 28: Nabil Crismatt #61 of the Arizona Diamondbacks pitches during the first inning of an MLB game against the Milwaukee Brewers on August 28, 2025, at American Family Field in Milwaukee, WI. (Photo by Patrick Gorski/Icon Sportswire via Getty Images)
Nabil Crismatt lleva cinco años en las Grandes Ligas. | Foto: Icon Sportswire via Getty Images

Para la parte alta de la tercera entrada, Quintana, de 36 años, con las bases llenas, permitió que Tyler Locklear bateó un rodado para out, lo que abrió la puerta a la anotación de Corbin Carroll. Luego, Alek Thomas conectó un sencillo elevado que permitió que Gurriel Jr. y Blaze Alexander sumarán dos más para el 6 a 2 parcial.

Contexto: Trump le pone los ojos encima a la MLB: este sería el nuevo ‘capricho’ que exige el mandatario

En la parte baja de la tercera se repitió el guion para, pero esta vez con Crismatt en problemas. Isaac Collins bateó y William Contreras junto a Brice Turang lograron anotar para dejar el juego 6 carreras a 4, marcador que finalmente se mantuvo hasta el cierre.

El duelo de lanzadores sin lugar a dudas fue para el barranquillero de 30 años, que se mantuvo desde el montículo 5.2 entradas, mientras que Quintana, nacido en Arjona, solo pudo estar en 3.2.

Contexto: Willson Contreras suspendido por la MLB: la sanción que podría cambiar el destino de los Cardinals

La temporada del veterano de los Cerveceros ha sido más regular, con varias apariciones y un rol secundario en el mejor equipo de la MLB hasta ahora. Mientras tanto, Crismatt apenas sumó su tercera aparición en Grandes Ligas a falta de un mes para terminar la campaña regular, pero logró amargarle la fiesta a su compatriota.

