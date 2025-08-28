MLB al límite: series del Este y Oeste podrían definirse este fin de semana

El próximo fin de semana del 30 y 31 de agosto estará protagonizado por un espectáculo en las Grandes Ligas. Teniendo en cuenta que quedan escasos 30 partidos y apenas un mes de la temporada regular, muchas divisiones están al borde de definirse.

Una de las más disputadas es el Este de la Liga Americana, que tiene a los tradicionales New York Yankees, Boston Red Sox y Toronto Blue Jays en una apretada lucha por el título de división y la clasificación vía comodín.

Comandando el grupo se encuentra el equipo canadiense, que tiene un saldo de 78 victorias, 56 derrotas y un promedio de .582. En el segundo lugar están los Medias Rojas, quienes acumulan 75 triunfos y 60 derrotas, para un promedio de .556. La triple disputa la cierra Nueva York, equipo que registra 73 partidos ganados y 60 perdidos, con un promedio de .549.

Yankees tiene dos juegos menos de los Medias Rojas, pero una diferencia de 3.5 | Foto: AP

Por lo que las siguientes series del viernes 29 al domingo 31 de agosto serán claves de cara al título y clasificación de los tres del Este.

Azulejos contra Milwaukee Brewers en el Rogers Centre de Toronto, Canadá.

Medias Rojas frente a Piratas de Pittsburgh en el Fenway Park de Boston, Massachusetts, Estados Unidos.

Chicago White Sox enfrentará a los bombarderos del Bronx en el Guaranteed Rate Field de Illinois, Estados Unidos, que se juega desde el viernes 28 de agosto.

En la misma Liga, pero en el Oeste, está la disputa entre Houston Astros y Seattle Mariners. Los texanos comandan la división gracias a su récord de 74-60, mientras que los de Washington marchan con 72-62. La diferencia es de apenas dos juegos, por lo que las siguientes series serán clave de cara al título:

Astros contra Los Ángeles Angels, del viernes 29 de agosto al lunes 1 de septiembre, en el Daikin Park de Houston, Texas, Estados Unidos.

Cleveland Guardians frente a Mariners, del viernes 29 al domingo 31 de agosto, en el Progressive Field de Cleveland, Ohio, Estados Unidos.

Houston Astros tiene 5 victorias en los últimos 10 partidos. | Foto: Getty Images

Otra zona que se disputa con apenas una diferencia de dos juegos es el Oeste de la Liga Nacional, la cual comanda Los Ángeles Dodgers, pero San Diego Padres los sigue de cerca.

Por lo tanto, los encuentros que se llevarán a cabo desde el próximo viernes 29 al domingo 31 de agosto podrían definir quién será el campeón de una de las divisiones más exigentes de toda la MLB:

Minnesota Twins frente a Padres, en el Target Field de Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos.

Dodgers contra Arizona Diamondbacks, en el Dodger Stadium de Los Ángeles, California, Estados Unidos.