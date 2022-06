Deportistas de talla mundial se dan cita en Cajicá para torneo internacional de golf

El décimo evento de la temporada 2021-2022 del PGA TOUR Latinoamérica llega a Cundinamarca y pone a Colombia en el mapa golfístico mundial.

Hasta el 5 de junio, 144 jugadores profesionales y amateurs, de los cuales 25 son colombianos, competirán en el campo del Club El Rincón de Cajicá en el Volvo Golf Champioship by Seguros del Estado.

“Como ex deportista profesional y ahora organizador, puedo asegurar que el deporte vive por este tipo de eventos que se convierten en el escenario indicado para las nuevas generaciones. En el marco del PGA TOUR Latinoamérica tendremos muchas sorpresas, ojala el nacimiento de una nueva estrella”, destacó José Garrido, Gerente de Competencias y Asuntos de Negocios para el PGA TOUR Latinoamérica,

Uno de los mayores atractivos del evento es la presencia del cuatro veces campeón del PGA TOUR Latinoamérica, Jorge Fernández Valdés, quien buscará reafirmar su liderazgo en la clasificación general del Total Play Cup.

Este argentino que se convirtió en profesional en 2012 e inició gira en la Copa NEC Roberto De Vicenzo Invitational 2012, llega al país cafetero tras semanas de entrenamiento en Córdoba.

“Vengo a un torneo nuevo con muchas expectativas. Siempre he dicho que cada semana es una final y hay que estar muy enfocado. Me gusta mucho el campo y el objetivo es seguir defendiendo el primer lugar de la Totalplay Cup”, aseguró el golfista que lleva nueve semanas como No. 1 del Tour.

Camilo Aguado es una de las cartas fuertes de Colombia, pues ha demostrado ser uno de los jugadores latinoamericanos más consistentes de los últimos dos años en PGA TOUR Latinoamérica y actualmente ocupa el puesto 14 del Listado de Puntos.

A los dos meses de su debut como profesional logró su primera victoria en San Miguel de Allende, ganando por un golpe y en 2019 ganó el Campeonato Nacional de Profesionales en el Club Campestre La Sabana.

“Fue un sueño hecho realidad. Algo por lo que siempre trabajas”, afirma este golfista colombiano, quien creció en México y ahora vive en Estados Unidos.

Otro que juega de local es Ricardo Celia, actualmente está en el puesto 90 en el Total Play Cup con 51 unidades y se coronó campeón del Visa Open Argentina en noviembre de 2019, terminando con una tarjeta de 283 impactos, convirtiéndose en el primer barranquillero en conquistar este torneo, ganando su invitación para disputar el The Open Championship, en el campo del Royal St. George en Kent (Inglaterra) en 2020. Además, es el ganador del Quito Tenis & Golf Club 2015 en la capital ecuatoriana.

El primer torneo del PGA Tour Latinoamérica que se jugó en Suramérica, se disputó en El Rincón. Ocurrió en ese 2012, en el marco del abierto de golf más importante que anualmente se desarrolla en nuestro país, como es el Abierto de Colombia.

El relacionamiento de varios de sus directivos a finales de la década de los setentas propició La Copa Mundo de Golf para que aterrizara en Colombia en 1980, el primer gran evento golfístico que recibió el país.

Solo por mencionar algunas estrellas que jugaron el campeonato están: el estadounidense Johnny Miller, el alemán Bernhard Langer, el escocés Sandy Lyle y el galés Ian Woosnam.

El Club El Rincón de Cajicá, lugar donde se lleva a cabo el campeonato, es pionero internacional del golf profesional en Colombia.

Una década más tarde, el circuito regional del PGA Tour regresa a este emblemático club, que conmemorará su aniversario con el Volvo Golf Champioship by Seguros del Estado.