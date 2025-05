Desafortunadamente, los resultados no se le dieron como esperaba la directiva y no quedó otra salida que volver a partir caminos en su segundo ciclo al frente del club.

Alfredo Arias ya lo había anticipado

Arias dirigió en la jornada 20 y también perdió en su visita a Once Caldas en Manizales. Luego de ese partido habló de su continuidad y dejó claro que no pensaba renunciar.

“No depende de mí, como no dependió de mí cuando llego a una institución, me van a buscar. No depende de mí la verdad. Es una decisión que pasa por otro lugar”, declaró en rueda de prensa el domingo pasado.