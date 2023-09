🔴 Deportivo Pereira 0-1 América de Cali, EN VIVO: los rojos abren el marcador en el Hernán Ramírez

Los mateca√Īas, por su parte, necesitan ganar para salir del fondo de la tabla, aunque ya no tengan opciones de clasificar, resultado que significar√≠a un golpe de motivaci√≥n antes de enfrentar la vuelta de los cuartos de final de la Copa Betplay.

La previa de Pereira vs. América

Am√©rica de Cali, queriendo o no, ha despertado la ilusi√≥n de sus hinchas, que han pasado de pedir la cabeza de Lucas Gonz√°lez en la quinta fecha a ovacionarlo por las espectaculares actuaciones de su equipo en las √ļltimas fechas.

De hecho, considera que todav√≠a puede recibir cr√≠ticas porque a Am√©rica le falta para llegar a lo que quiere ver. ‚ÄúNos falta hacer m√°s de lo que hicimos contra Nacional, en el partido contra Chic√≥ y en el cl√°sico contra el Cali. Despu√©s de marcar un gol tenemos que mejorar en asegurar la pelota, cuidarla y no arriesgarla de manera innecesaria‚ÄĚ, explic√≥.

‚ÄúYo entiendo al hincha porque llega un entrenador joven, que poco ha dirigido, e interpreta que no est√° a la altura de su club. El ambiente se cre√≥ con una hostilidad muy fuerte en las primeras fechas. Cuando pierdo, eval√ļo y me doy cuenta de que no soy el peor entrenador del mundo, y cuando gano tampoco soy el mejor‚ÄĚ, agreg√≥.