“Desamor y golpes”: exesposa de Achraf Hakimi, volvió a hablar de su divorcio con el jugador

En lo corrido del 2022, dos reconocidos jugadores han sido acusados de supuestos abusos sexuales, el brasileño Dani Alves y el marroquí, Achraf Hakimi, respectivamente. De los dos han salido noticias recientes, sin embargo, de la exesposa del jugador que milita en el PSG es que se escuchó recientemente una entrevista, donde dio detalles inéditos de lo que ha sido el proceso de separación.

Durante una entrevista con la revista Elle, sentenció que el episodio amargo en su vida ha descuadrado su vida, pero que se ha hecho fuerte para tomar decisiones en lo que respecta a su futuro: ‘’Tienes que saber encajar los golpes y tomar decisiones, a veces complicadas, habituarte a nuevas situaciones… y eso te puede descuadrar un poco’'.

Además, aunque acepté que es un proceso duro puso por encima a sus hijos, sabiendo que es algo temporal que en algún momento pasará: ‘’Lo más importante es la salud de mis hijos y todo lo demás, en realidad, pasa a un segundo plano. Cuando te separas, reestructuras tu vida, pero tampoco es nada del otro mundo’'.

‘’Con dos niños, emocionalmente es complicado, pero no soy la primera ni seré la última. Lo importante es que tengo la tranquilidad de haberlo intentado y haber hecho todo lo que tenía que hacer’', agregó

Achraf Hakimi, defensa del PSG. - Foto: AFP

También, argumentó que ha tenido la “calma” y el “amor” como pilares fundamentales de todas las decisiones hasta el momento: ‘’Hay decisiones que no se pueden tomar de la noche a la mañana. Para mí es una premisa no precipitarme en momentos de crisis. Las cosas hay que hacerlas desde la calma y desde el amor’'.

Para concluir, sin demostrar a lo largo de toda la entrevista que estuviera dolida, expresó: ‘’Te casas por amor y te divorcias por desamor. La gente evoluciona, cambia, crece y toma un camino unas veces y también puede que haya un punto en el que te dejas de encontrar. Y cuando eso sucede no hay nada que forzar’'.

Fortuna en disputa

El defensa marroquí del París Saint-Germain, Achraf Hakimi fue acusado el pasado mes de marzo por violación, indicó la fiscalía de Nanterre.

En ese sentido, el jugador del PSG de 24 años compareció días después ante los investigadores de la Seguridad Territorial de Hautes-de-Seine, tras lo cual fue inculpado por un juez de instrucción y puesto bajo control judicial.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 - Ronda de 16 - Marruecos contra España - Education City Stadium, al Rayyan, Qatar - 6 de diciembre de 2022 Achraf Hakimi de Marruecos celebra después de anotar el penalti ganador durante la tanda de penaltis mientras Marruecos avanza a los cuartos de final - Foto: REUTERS/Matthew Childs

Una mujer, también de 24 años, lo acusa de haberla violado en su domicilio en Boulogne-Billancourt, en las afueras al oeste de París.

Su abogada Fanny Colin. Según su criterio, ha defendido al jugador de manera vehemente, asegurando que “desmiente firmemente” las acusaciones, y que “ha sido objetivo de un intento de chantaje”.

Ya siendo grave esto, resulta que en medio del divorcio que se ha producido entre Achraf Hakimie y Hiba Abouk, hay un agravante más; la fortuna. Según medios franceses, la expareja del lateral habría pedido la mitad de la fortuna del jugador, quien actualmente en el club que milita factura unos diez millones de euros anuales.

La imagen de Hakimi con su madre durante el Mundial de Qatar 2022 se hizo viral. - Foto: Foto tomada de la cuenta de Instagram de @achrafhakimi

Sin embargo, parece que en las pretensiones de la modelo por querer obtener algún beneficio de su relación con Hakimi, no estaría al tanto de que este puso como la titular de toda su fortuna a su madre, Saida. La progenitora del deportista, en días recientes dijo no saber de esto pero que apoyaba a su hijo en tal decisión: “Si mi hijo no hace esto, no podría deshacerse de esta mujer”

Finalmente, al conocer de esta información la expareja del futbolista puso una foto de sus hijos donde de manera indirecta respondió: “Lo verdaderamente importante”.