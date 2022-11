Desconsolados, una familia que ahorró tres años para ir a Qatar tuvo que quedarse en casa, esta es la razón

La familia Hayes llevaba tres años ahorrando por el viaje a Qatar, habían llegado a acumular 7.000 libras para el viaje, es decir un poco más de 40 millones de pesos colombianos. Sus sueños de Copa Mundial se esfumaron cuando iban a abordar el avión y tuvieron que regresar a casa, según cuenta el diario británico Daily Mail.

La familia estaba compuesta por los padres y sus dos hijos, la pequeña hija Orla de cinco años y su hijo Harrison de ocho, quien es gran aficionado al fútbol. Al llegar todos al aeropuerto de Heathrow y próximos a abordar su vuelo, se les informó que la pequeña Orla no contaba con una visa. La solicitud de visa de Orla se dio justo 112 horas después de la salida del vuelo, cuando ya la familia estaba de nuevo en su casa en Newport, Gales del Sur en el Reino Unido.

¿Qué fue lo que pasó?

De acuerdo con la publicación, todo se debió a una falla en el sistema de identificación de fanáticos de Qatar, que resultó en una demora inesperada en el trámite de la visa de la pequeña.

La peor parte es que la niña, al ser tan pequeña ha entendido que la culpa es suya, así que sus papás debieron explicarle que fue el sistema y no ella, el responsable de que no hayan podido viajar: “Nos sentimos absolutamente destrozados por los niños. Habíamos estado ahorrando para esto durante años...Es simplemente devastador... Y dice respecto a la niña, “Ella se está disculpando diciendo ‘Lo siento mucho’. Estamos tratando de decirle no es tu culpa, es culpa del sistema. Todo lo que escucha es Oral Hayes”, el nombre de la pequeña.

Sobre el pequeño el padre dijo que estaba loco por viajar a Qatar “Mi hijo estaba desesperado por llegar a la Copa del Mundo. Es un gran aficionado al fútbol, está obsesionado. Es devastador para él. Tener todo el asunto andando y sin razón no poder ir, es simplemente horrendo”.

Sistema para rápido reconocimiento de aficionados

De acuerdo con el padre de familia, fueron víctimas de un sistema acelerado de identificación de fanáticos. Se suponía que, según el sistema, la aplicación para su hija debía tomar menos de cinco días para ser aprobada, sin embargo estuvo retenido por más de diez semanas.

A la familia se le dijo que la solicitud había sido aprobada “en papel”, sin embargo no había confirmación en la aplicación oficial de Qatar 2022. De acuerdo con la familia los funcionarios del campeonato de Qatar, con quienes tuvieron contacto, les aconsejaron que solucionaran el problema cuando llegaron al aeropuerto de Doha, capital de Qatar, el miércoles por la noche.

Pero cuando finalmente llegaron al mostrador de facturación les dijeron que su hija no podría embarcar en el vuelo sin su “código QR” digital.

El padre contó que la peor parte fue que no hubo ningún tipo de apoyo de parte de la aerolínea para solucionar la situación: “No nos dejaron subir al vuelo. No hubo ningún tipo de ayuda. Fue un auténtico desastre”, dice.

Un funcionario del aeropuerto con el que lograron hablar simplemente les dijo: “No. No pueden subir a este vuelo”. Absolutamente nada más. La familia había decidido ir al mundial desde que visitaron el país en 2018. Con la ayuda de amigos que viven en Qatar, lograron conseguir estadía y comprar entradas para cuatro partidos de la fase de grupos, con un coste de 1.500 libras, casi 9 millones de pesos.

Las personas que viajan al mundial deben solicitar una tarjeta digital Hayya, que les permita entrar en Qatar, acceder a los estadios y disponer de transporte gratuito durante la estancia en el país. Se suponía que este sería un sistema que agilizaría las solicitudes de visado y simplificaría el viaje, claramente para los Hayes ese no fue el caso.

La solicitud de la pequeña quedó en estado pendiente desde que iniciaron el proceso, mientras que al resto de la familia se los aprobaron en el tiempo estipulado.