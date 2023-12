Desde el fútbol mexicano llegaría nuevo refuerzo para Nacional; se lo ‘robó’ a Millonarios

También es válido señalar que Nacional, de concretar la llegada de Daniel Mantilla, se lo estaría ‘robando’ a Millonarios, pues el equipo azul de la capital del país estaba interesado en contar con los servicios del extremo. Sin embargo, la negociación no avanzó.

“Ya Atl. Nacional le acercó una oferta a David Ospina, pero no descartan otras opciones como Franco Armani y otros nombres que no me revelaron. Entiendo que la oferta es buena entendiendo nuestro mercado. Tiempo al tiempo”, dijo Daniel Ángulo, periodista de ESPN, en su cuenta de X.