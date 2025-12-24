Deportes

Destapan giro en el tema Marino Hinestroza y Boca Juniors: la millonada que habría rechazado Atlético Nacional

¿No está del todo cerrado? Parece que el verde de Antioquia habría rechazado una oferta de Boca por Marino; o al menos eso dicen los rumores.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
24 de diciembre de 2025, 9:51 p. m.
¿Se cae lo de Marino Hinestroza a Boca Juniors? Dan detalles de la supuesta oferta rechazada por Atlético Nacional.
¿Se cae lo de Marino Hinestroza a Boca Juniors? Dan detalles de la supuesta oferta rechazada por Atlético Nacional. Foto: Getty Images y escudo oficial Boca Juniors.

Un 24 de diciembre muy movido en cuanto a noticias de Atlético Nacional. Rumores sobre altas y bajas son tema de conversación entre la prensa y los aficionados, pero el tema central es la posible salida de Marino Hinestroza a Boca Juniors.

Ese rumor de fichaje, desde Nacional al Xenezie, ya viene de semanas atrás. Sin embargo, este martes le surgieron varias versiones y hasta el propio Marino Hinestroza hizo un post, en su cuenta de Instagram, que dio bastante de qué hablar.

¿Atlético Nacional rechazó una oferta de 5 millones de dólares por Marino Hinestroza?

No hay certeza y todo sería un rumor, pero así lo registró el periodista Felipe Sierra. Se trata de uno de los comunicadores que más sigue de cerca el mercado de fichajes, y afirmó justo eso: que Atlético Nacional le rechazó una oferta de 5 millones de dólares, a Boca Juniors, por Marino Hinestroza.

“Atlético Nacional no aceptó la última propuesta de Boca Juniors –que ronda los 5M$–, por Marino Hinestroza (23). El extremo está motivado y a la espera de la propuesta del xeneize, pues sabe lo importante que puede ser para el Mundial 2026 ”, escribió Sierra.

Deportes

La tabla de los grupos E y F en la Copa Africana de Naciones: Argelia y Costa de Marfil dan golpe

Deportes

Si América de Cali no lo concreta, Junior se lo quitaría para Copa Libertadores: refuerzo categórico

Deportes

La reacción de la prensa argentina a Marino Hinestroza, la historia en IG y su fichaje casi cerrado con Boca Juniors

Deportes

Millonarios no traería a Daniel Valencia, pero iría por delantero de U de Chile: vale 1.2 millones de euros

Deportes

Independiente Santa Fe confirmó el fichaje desde el exterior para la Libertadores: su DT dio el nombre

Deportes

Marino Hinestroza no aguantó más y publicó la decisión final: confirmado su nuevo equipo

Deportes

El pasegol magistral de Cristiano Ronaldo al que Colombia le teme en el Mundial 2026: lo tiró y es viral

Deportes

Atlético Nacional hizo rebaja: se filtró la cifra exacta que cobrarán por Marino Hinestroza

Deportes

Dimayor despacha sanciones a Junior y Atlético Nacional tras ser campeones: multas y cierres son oficiales

Deportes

¿Luis Fernando Muriel jugando la Copa Sudamericana 2026? Reportan el equipo colombiano que le hizo oferta

Pero las dudas crecen cada vez más, pues el post en Instagram de Marino Hinestroza revelaría lo contrario. El joven atacante, de 23 años, posteó una historia de emojis donde se ven los colores de Boca Juniors (azul y oro) y un reloj de arena; lo que da a entender que sería cuestión de tiempo para que se confirmara.

La historia de Marino Hinestroza en su cuenta de Instagram.
La historia de Marino Hinestroza en su cuenta de Instagram. Foto: Captura Marii_angulo

Marino Hinestroza, Boca Juniors y el Mundial 2026 con la Selección Colombia

El contrato de Marino Hinestroza, con Atlético Nacional, va hasta diciembre de 2027. Eso quiere decir que si el atacante decide continuar en el verde, tiene un puesto fijo y puede seguir sumando buenas actuaciones como0o la figura consolidada que es.

Ahora bien, asoma el Mundial 2026 y no cabe duda que Marino Hinestroza lo quiere jugar al servicio de la Selección Colombia. Para ello, jugar en un equipo como Boca Juniors seria gran vitrina de cara a la cita orbital.

Hinestroza fue uno de los últimos jugadores que llamó el técnico de La Tricolor, Néstor Lorenzo, en su proceso. Se trata de un futbolista con desequilibrio, gol, buena pegada y habilidad a flor de piel.

Marino Hinestroza jugando junto a Richard Ríos en la Selección Colombia.
Marino Hinestroza jugando junto a Richard Ríos en la Selección Colombia. Foto: Getty Images

Muy seguramente el tema quedará resuelto en cuestión de días, pues asoma el 2026 y tanto Atlético Nacional como Boca Juniors desean planearlo con la mayoría de su plantilla.

Mas de Deportes

Argelia vs. Sudán por la Copa Africana de Naciones.

La tabla de los grupos E y F en la Copa Africana de Naciones: Argelia y Costa de Marfil dan golpe

¿Del América de Cali al Junior de Barranquilla? El titular de la mecha que podría llegar al tiburón.

Si América de Cali no lo concreta, Junior se lo quitaría para Copa Libertadores: refuerzo categórico

BRASILIA, BRAZIL - MARCH 20: Marino Hinestroza of Colombia prior to the FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Brazil and Colombia at Mane Garrincha Stadium on March 20, 2025 in Brasilia, Brazil. (Photo by Mauricio Duque/Eurasia Sport Images/Getty Images)

La reacción de la prensa argentina a Marino Hinestroza, la historia en IG y su fichaje casi cerrado con Boca Juniors

¿Se cae lo de Marino Hinestroza a Boca Juniors? Dan detalles de la supuesta oferta rechazada por Atlético Nacional.

Destapan giro en el tema Marino Hinestroza y Boca Juniors: la millonada que habría rechazado Atlético Nacional

¿Millonarios va por un delantero de la U de Chile? Esto se sabe.

Millonarios no traería a Daniel Valencia, pero iría por delantero de U de Chile: vale 1.2 millones de euros

Hugo Rodallega tendrá nuevo ayudante al ataque en Santa Fe

Independiente Santa Fe confirmó el fichaje desde el exterior para la Libertadores: su DT dio el nombre

Marino Hinestroza, delantero de Atlético Nacional.

Marino Hinestroza no aguantó más y publicó la decisión final: confirmado su nuevo equipo

Cristiano Ronaldo sigue tirando talento antes de medirse con Portugal vs. Colombia.

El pasegol magistral de Cristiano Ronaldo al que Colombia le teme en el Mundial 2026: lo tiró y es viral

Luis Fernando Muriel es declarado hincha del Junior de Barranquilla.

Destapan lo único que falta para que Luis Muriel llegue al Junior de Barranquilla; está cerca

Fernando Gaviria estuvo hasta finales de 2025 en el Movistar Team

Acusación a Fernando Gaviria le mancha su carrera: queja grave que retumba hasta Colombia

Noticias Destacadas