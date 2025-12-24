Destapan giro en el tema Marino Hinestroza y Boca Juniors: la millonada que habría rechazado Atlético Nacional

Un 24 de diciembre muy movido en cuanto a noticias de Atlético Nacional. Rumores sobre altas y bajas son tema de conversación entre la prensa y los aficionados, pero el tema central es la posible salida de Marino Hinestroza a Boca Juniors.

Ese rumor de fichaje, desde Nacional al Xenezie, ya viene de semanas atrás. Sin embargo, este martes le surgieron varias versiones y hasta el propio Marino Hinestroza hizo un post, en su cuenta de Instagram, que dio bastante de qué hablar.

¿Atlético Nacional rechazó una oferta de 5 millones de dólares por Marino Hinestroza?

No hay certeza y todo sería un rumor, pero así lo registró el periodista Felipe Sierra. Se trata de uno de los comunicadores que más sigue de cerca el mercado de fichajes, y afirmó justo eso: que Atlético Nacional le rechazó una oferta de 5 millones de dólares, a Boca Juniors, por Marino Hinestroza.

“Atlético Nacional no aceptó la última propuesta de Boca Juniors –que ronda los 5M$–, por Marino Hinestroza (23). El extremo está motivado y a la espera de la propuesta del xeneize, pues sabe lo importante que puede ser para el Mundial 2026 ”, escribió Sierra.

🚨 #AtléticoNacional no aceptó la última propuesta de #BocaJuniors –que ronda los 5M$–, por Marino Hinestroza (23). El extremo está motivado y a la espera de la propuesta del ‘xeneize’, pues sabe lo importante que puede ser para el Mundial 2026 🟢⚪️ pic.twitter.com/qOpNErI4ZM — Pipe Sierra (@PSierraR) December 24, 2025

Pero las dudas crecen cada vez más, pues el post en Instagram de Marino Hinestroza revelaría lo contrario. El joven atacante, de 23 años, posteó una historia de emojis donde se ven los colores de Boca Juniors (azul y oro) y un reloj de arena; lo que da a entender que sería cuestión de tiempo para que se confirmara.

La historia de Marino Hinestroza en su cuenta de Instagram. Foto: Captura Marii_angulo

Marino Hinestroza, Boca Juniors y el Mundial 2026 con la Selección Colombia

El contrato de Marino Hinestroza, con Atlético Nacional, va hasta diciembre de 2027. Eso quiere decir que si el atacante decide continuar en el verde, tiene un puesto fijo y puede seguir sumando buenas actuaciones como0o la figura consolidada que es.

Ahora bien, asoma el Mundial 2026 y no cabe duda que Marino Hinestroza lo quiere jugar al servicio de la Selección Colombia. Para ello, jugar en un equipo como Boca Juniors seria gran vitrina de cara a la cita orbital.

Hinestroza fue uno de los últimos jugadores que llamó el técnico de La Tricolor, Néstor Lorenzo, en su proceso. Se trata de un futbolista con desequilibrio, gol, buena pegada y habilidad a flor de piel.

Marino Hinestroza jugando junto a Richard Ríos en la Selección Colombia. Foto: Getty Images

Muy seguramente el tema quedará resuelto en cuestión de días, pues asoma el 2026 y tanto Atlético Nacional como Boca Juniors desean planearlo con la mayoría de su plantilla.