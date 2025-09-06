Dimayor anuncia cambio de última hora para duelo de la jornada 10 de la liga

Este fin de semana continúa el desarrollo de la fecha 10 de la Liga BetPlay 2025-II que corresponde a la jornada de clásicos. Para este sábado 6 de septiembre se tienen programados cuatro partidos, pero la Dimayor ya notificó que uno de ellos tendrá un cambio de horario por fuerza mayor.

El partido entre Atlético Bucaramanga y Alianza FC, que estaba programado en un principio para jugarse este sábado 6 de septiembre a las 2 de la tarde, cambia de horario y ahora se disputará desde las 3:30 de la tarde. El inicio de este duelo se corrió por un problema logístico del equipo vallenato en su llegada a la capital santandereana.

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, se permite informar el cambio de horario del partido entre @ABucaramanga y @AlianzaFc_ofic. El encuentro programado originalmente para las 2:00 p.m. pasará ahora a… pic.twitter.com/Zhdb7XcBoD — DIMAYOR (@Dimayor) September 6, 2025

De acuerdo a la información compartida por la Dimayor en un comunicado, el avión que transportaba a la delegación de Alianza FC tuvo un problema con el aterrizaje, por lo que fue necesario regresar a Bogotá y aterrizar horas más tarde en Bucaramanga.

Esto se puede leer en el comunicado emitido por la entidad: “En un primer intento fallido de aterrizaje, el equipo vallenato fue devuelto a Bogotá, posteriormente tras la cancelación del vuelo, tuvo que esperar hasta la noche para poder llegar a Bucaramanga, lo que hizo que por fuerza mayor se deba mover la hora del encuentro”.

Para este sábado también está programada una de las semifinales de la Liga BetPlay Femenina, entre Orsomarso e Independiente Santa Fe, duelo a disputarse a las 3:30 de la tarde. Pese al movimiento del partido entre Bucaramanga y Alianza, esta semifinal femenina no sufrirá modificaciones en su programación y se podrá ver a través de Win Play y Señal Colombia.

El horario del partido entre Bucaramanga vs Alianza fue modificado por razones de fuerza mayor | Foto: Colprensa

Resultados de la décima fecha de la Liga Betplay

Hasta el momento se han disputado dos partidos de la décima fecha de la Liga BetPlay con resultados favorables para los que jugaron en condición de local. Deportivo Pasto derrotó 2-0 a Boyacá Chicó en el Libertad, mientras que Once Caldas hizo lo propio con Deportivo Pereira en Palogrande.