Dimayor anunció cambios en la jornada 17 de la Liga BetPlay; estos son los partidos afectados

“Yo me sorprendí cuando me dijeron. Me sorprende porque un partido que está para el miércoles a las 6:20 p.m. y se va a cambiar porque se va a cambiar para el jueves a las 4:50 del día. No sé hace cuánto no juega Junior de día. Es un partido de clase ‘A’ del fútbol colombiano, dos equipos grandes, un jueves donde la gente está trabajando a las 4:30 de la tarde”, fueron las palabras del estratega del embajador.